В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 23.44. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
