В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 11.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 23.44. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Вид на Белгород
Вид на Белгород
CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород
Вид на Белгород. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 23.44. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина
Вчера, 23:59
 
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
 
 
