Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 11.08.2025
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 11.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
славянский район
краснодарский край
темрюкский район
КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. &quot;В Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Также фрагменты БПЛА обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
славянский район
краснодарский край
темрюкский район
происшествия, славянский район, краснодарский край, темрюкский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянский район, Краснодарский край, Темрюкский район
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края

Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Также фрагменты БПЛА обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянский районКраснодарский крайТемрюкский район
 
 
