Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края - РИА Новости, 11.08.2025
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
2025-08-11T18:54:00+03:00
Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
специальная военная операция на украине
происшествия
славянский район
краснодарский край
темрюкский район
КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Также фрагменты БПЛА обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.
славянский район
краснодарский край
темрюкский район
Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края
Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет