Обломки беспилотника упали в двух районах Краснодарского края

Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 11.08.2025

КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Темрюкском и Славянском районах Кубани, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. "В Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Также фрагменты БПЛА обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы.

