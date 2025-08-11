https://ria.ru/20250811/bespilotnik-2034486509.html

ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву

2025-08-11T00:52:00+03:00

2025-08-11T00:52:00+03:00

2025-08-11T01:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.

москва

2025

безопасность, москва, сергей собянин