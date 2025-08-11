https://ria.ru/20250811/bespilotnik-2034486509.html
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 11.08.2025
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
