https://ria.ru/20250811/bespilotnik-2034485926.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 11.08.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T00:43:00+03:00
2025-08-11T00:43:00+03:00
2025-08-11T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250811/obstrel-2034485084.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву