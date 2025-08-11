Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:43 11.08.2025 (обновлено: 00:45 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/bespilotnik-2034485926.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 11.08.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T00:43:00+03:00
2025-08-11T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250811/obstrel-2034485084.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР
00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала