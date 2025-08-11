https://ria.ru/20250811/benzin-2034495707.html
Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус
Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
аи-92
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Маржа розничной торговли бензином в России из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стала отрицательной: на начало августа средняя по стране чистая маржа составляет -1,1 рубля за литр для марки Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95, следует из расчетов исследовательской группы "Петромаркет" (есть в распоряжении РИА Новости). "По состоянию на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составляет -1,1 рубля за литр для Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95", - поделились в "Петромаркете". При этом маржа розничной торговли дизельным топливом находится в положительной зоне и составляет 8,1 рубля за литр. "Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином - высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации", - считают аналитики исследовательской группы. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. Цена на марку Аи-95 в начале августа обновила исторический максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года. Бензин Аи-92 на Петербургской бирже 8 августа подорожал на 0,41% - до 68 599 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,8%, до 80 206 рублей. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 4 августа по сравнению с началом года выросли на 4,9%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,37%. Минэнерго РФ ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
россия
