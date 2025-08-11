https://ria.ru/20250811/belorussiya-2034460096.html

Вербовка президента: Запад снова просчитался по поводу Белоруссии

Хотели как лучше (для себя) — получили то, что обычно получает Запад в последние годы.На этот раз обеспечил контакт с реальностью западникам лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Те, что в изящных костюмах и с ногой на ногу, проиграли вчистую политику, который ими предусмотрительно был назван "диктатором". Проиграли они на своем поле и действуя по своим правилам. Александр Григорьевич, наш белорусский друг, товарищ и брат по разуму (и по совести), оказался быстрее, точнее и искреннее.Интервью еженедельнику Time, которое тамошняя таймовская редакция рассматривала как один из способов подставить и дискредитировать Лукашенко, было у этого высоколобого собрания выиграно с сухим счетом.Форма беседы и обстоятельства, к ней приведшие, не менее любопытны, чем часть содержательная. Из реплик журналиста Саймона Шустера (видео разговора выложено на официальном портале президента Белоруссии) ясно, что редакция хотела получить интервью у Лукашенко. Также из слов все того же репортера, добравшегося с трудом до Минска, понятно, что не белорусские пограничники его мурыжили — впрочем, как и всех остальных — на переходе рубежа восточного фланга ЕС и нашего союзника, а литовские офицеры. На том же КПП везде, по утверждению Шустера, висят указатели "до оккупированного Россией Минска" столько-то километров. Так выглядит в литовском варианте защита "европейских ценностей от славянских варваров", то бишь от Белоруссии и, естественно, от нашей страны.Так, если придерживаться принятого сегодня политтехнологического подхода буквально ко всему, то из разговора русскоязычного белоруса с украинскими корнями и русскоязычного американца выясняется, что последние минимум десять лет Белоруссия, этот "европейский балкон" России (не наше определение, а американское) — комфортная, безопасная и строго конфиденциальная площадка. Благодаря "белорусскому связному" Москва и Вашингтон могли сохранять контакты, которые обеим сверхдержавам требуются для поддержания хотя бы сравнительной стабильности в мире.Второе, и не менее любопытное обстоятельство (вышедшее наружу, несмотря на все попытки вашингтонского обкома его держать под спудом): Америка сегодня гораздо больше нуждается не в своих европейских союзничках, которые все время пытаются всадить ей перочинный ножичек в спину и под ребро, да еще все время истерят, а именно в отношениях, пусть сложных и многоуровневых, с Россией. И с Белоруссией.Вашингтонские люди, хоть там и изрядное количество славянофобов сидит, кратно предпочитают предсказуемость, умение держать слово ("уж если я что-то обещал, я обещание выполняю" — Александр Лукашенко) и открытость диалога — со стороны нашего Союзного государства.Третье. Стиль общезападного поведения не меняется даже после того холодного душа Шарко, которым мы обдаем их субподрядчика Украину на ЛБС. Стиль внешнего холодноватого дружелюбия, под соусом которого позволяется говорить гадости. В наш адрес. Мы, конечно, не реагируем. Мы лишь отмечаем, что та самая поговорка про росу чрезвычайно точно передает именно момент коммуникации с нами.Четвертое. Когда в наших руках инициатива на ЛБС, стратегический запас экономической, военной и политической прочности, западники потянулись решать вопросы в Минск. Причина — не вышло с Незалежной (то, что не вышло, понятно уже самым оголтелым), почему бы не попробовать сделать нечто подобное с Белоруссией? На это, естественно, ответ дал лидер страны, сказав: "Во мне живут лучшие принципы, советские принципы, хотя я от советского далек".Главный советский принцип, как мы знаем, состоял в том, что предательство и отступничество — самые отвратительные поступки.Запад, привыкший иметь дело с продажными персонажами, готовыми за "зелень" сдать все национальные интересы, в случае с Белоруссией сплоховал по полной. Поняв, что наше союзничество строится на ином фундаменте, чем их натовские и еэсовские загогулины, тактику чуть скорректировали, посулив "снятие санкций". Не немедленно, естественно, а когда-нибудь. И снова — мимо. Белоруссия в режиме рестрикций живет много лет, и она к ним не просто приспособилась. Она их приручила, и теперь ограничения мало влияют на экономические процессы. Рост ВВП на следующий год — примерно три процента. Отсутствие долгов, надежное партнерство с Россией. Общее благополучие. Общественный консенсус.Александр Григорьевич Лукашенко так спокойно и здраво разговаривал с репортером — старшим журналистом Time потому, что стране, которой он руководит тридцать один год, есть что предъявить Америке. При несопоставимых, естественно, территориальных и экономических масштабах. Если советские принципы отвергали предательство, то те же принципы приветствовали стабильность, согласие, упорный труд и честность.Это слагаемые победы, нашей общей грядущей победы над теми, кто, оторвав от нас Украину, пустил ей кровь, разрушил ее экономику и деморализовал общество.Тот неловкий момент, когда вместо тысячи слов нужно просто посмотреть на тех, кто дружит с Россией, и на тех, кто служит Западу. И ответ об исторической правоте одних и чудовищной слепоте и тупости других придет сам собой.

