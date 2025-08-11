https://ria.ru/20250811/bagreeva-2034449004.html

Начался прием заявок на профессиональный конкурс "‎Лидеры закупок Москвы"

Начался прием заявок на профессиональный конкурс "‎Лидеры закупок Москвы" - РИА Новости, 11.08.2025

Начался прием заявок на профессиональный конкурс "‎Лидеры закупок Москвы"

В понедельник начался прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы "‎Лидеры закупок Москвы", в рамках конкурса определят РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T09:15:00+03:00

2025-08-11T09:15:00+03:00

2025-08-11T09:15:00+03:00

мария багреева

москва

кирилл пуртов

твой бизнес – новости

департамент экономической политики и развития москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024815987_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_353d04f9ce2f54eb93f1c5cf5984e1fb.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В понедельник начался прием заявок на первый профессиональный конкурс для специалистов контрактной системы "‎Лидеры закупок Москвы", в рамках конкурса определят лучшие кадры в области госзакупок, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.По словам заммэра, столица занимает первое место по объему контрактации в России. Так, на московских заказчиков приходится каждый седьмой рубль в системе закупок страны."Профессиональный конкурс "‎Лидеры закупок Москвы" станет главной площадкой для демонстрации опыта и экспертности в этой области. Он поможет выявить лучших специалистов и даст новые перспективные идеи, которые обеспечат максимально продуктивное взаимодействие государства и бизнеса. Это позволит нам дальше повышать эффективность закупочных процессов, чтобы предоставить государственным и муниципальным учреждениям больше возможностей оперативно закрывать насущные потребности, а предпринимателям – развивать свой бизнес", – сказала Багреева, ее слова приводят в пресс-службе столичного ДЭПР.Как отмечается, конкурс проходит по четырем командным и трем индивидуальным номинациям, в том числе для молодых специалистов до 30 лет.Организатором мероприятия выступает столичный департамент по конкурентной политике и управление кадровых сервисов правительства города.По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, одним из направлений работы ведомства является поиск путей модернизации процесса госзакупок. Конкурс среди специалистов этой отрасли проходит в первый раз. Организаторы считают, что участники не только в рамках конкурса смогут заявить о своих достижениях, обменяться опытом и лучшими практиками, но и увидеть новые возможности для роста. Также конкурс внесет вклад в развитие сферы.Состязание пройдет в несколько этапов. С 11 августа по 3 сентября состоится первый этап – заявочный. В нем смогут поучаствовать специалисты контрактной системы всех органов власти и подведомственных организаций столичного правительства. Второй этап конкурса продлится с 22 сентября до 5 октября. На этом этапе будут сформированы команды для дальнейшего участия в командном маршруте, а те, кто войдет в 30-ку лучших, будут бороться на индивидуальном маршруте. Участникам предстоит выполнить различные профессиональные задания отборочных туров.Финал мероприятия назначен на 28 ноября. Оценивать тех, кто вышел в финал, будет экспертное жюри под руководством Багреевой. Эксперты при оценивании будут учитывать профессиональные компетенции, креативность, командную работу. Победителей будут ждать ценные призы.Контрактная система столицы традиционно демонстрирует высокую эффективность. Москва является лидером в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса, говорится в сообщении пресс-службы столичного ДЭПР.Ранее Багреева сообщала, что число государственных и муниципальных заказчиков, которые покупают товары и услуги на Портале поставщиков столицы, выросло до 60 тысяч.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария багреева, москва, кирилл пуртов, твой бизнес – новости, департамент экономической политики и развития москвы