https://ria.ru/20250811/avtomobil-2034653016.html

Автомобиль Смольянинова* арестовали за долги

Автомобиль Смольянинова* арестовали за долги - РИА Новости, 11.08.2025

Автомобиль Смольянинова* арестовали за долги

Автомобиль актера Артура Смольянинова* арестовали приставы за долги, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:13:00+03:00

2025-08-11T18:13:00+03:00

2025-08-11T18:13:00+03:00

происшествия

россия

артур смольянинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871081929_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_39f23ad6c57ed46e09730a8c228b77fb.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Автомобиль актера Артура Смольянинова* арестовали приставы за долги, сообщил РИА Новости информированный источник. "Автомобиль Смольянинова* попал под арест в рамках принудительного взыскания задолженности", - сказал собеседник агентства. Согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, сейчас приставы взыскивают с актера более 159,7 тысячи рублей. Вместе с тем, согласно материалам судебных приставов, в отношении Смольянинова* прекращены два производства. В 2023 году на него было возбуждено производство за долги по кредитам на 101,3 тысячи рублей, однако в ноябре 2024 года производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 - приставы не смогли установить местонахождение актера или его имущества. Еще одно производство было возбуждено в августе 2023 за неоплаченный штраф по административному правонарушению на 32,1 тысячи рублей. В 2025 году производство прекратили по пункту 7 части 1 статьи 47 - из-за признания актера банкротом. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html

https://ria.ru/20250804/inoagent-2033159132.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, артур смольянинов