23:24 11.08.2025
В Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт
В Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт
ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Вена впервые выдала гендерно-нейтральный загранпаспорт, где вместо отметки "мужской" или "женский" пол указан как "X", сообщает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на некоммерческую организацию Verein Nicht Binär ("Общество Небинарные", организация представляет интересы людей, кто не отождествляет себя ни с мужским, ни с женским полом). "Впервые в Вене был выдан гендерно-нейтральный паспорт. Вместо слов "мужской" или "женский" там стоит просто "X", - сообщил телеканал. По данным OE24, паспорт с гендерной отметкой "X" в Австрии получил человек, проживающий в Германии, где с 2024 года действует закон о самоопределении гендера, позволяющий официально указывать в отметке с полом divers ("иное" или небинарный пол). На фоне решения суда Европейского союза от октября 2024 года, изменение гендера, зарегистрированное в одной стране ЕС, должно признаваться и в других странах Евросоюза. Поэтому, несмотря на то, что Австрия пока не внедрила официальное признание небинарного пола, венские власти выдали паспорт с отметкой "X" этому человеку в соответствии с европейским законодательством. Уточняется, что изначально Австрия не хотела удовлетворять запрос, и тогда заявитель подал новую заявку в магистрат Вены районов 15 и 16, где описал свою ситуацию как "курьезную". "Это приводит к абсурдной ситуации, когда в настоящее время у меня два разных гендерных статуса в ЕС - таким образом, мой юридический пол меняется каждую неделю, когда я пересекаю границу", - цитирует телеканал обладателя паспорта с отметкой "Х". Уточняется, что граждане, проживающие в республике постоянно, пока не могут получить паспорт с графой "небинарный", их запросы рассматривается судами. "Для небинарных людей, которые проживают только в Австрии, пока ничего не меняется… Им всё ещё необходимо дождаться, когда местные высшие суды вынесут решения по их делам", - уточнил телеканал. Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, Россия на сегодняшний день единственная европейская страна, которая противодействует тому, что происходит в Штатах и в Европе, и делает все для сохранения традиционных ценностей. Госдума в июле 2023 года единогласно приняла в третьем и заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Кроме того, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
в мире, австрия, россия, вена, вячеслав володин, владимир путин, евросоюз, госдума рф
В мире, Австрия, Россия, Вена, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Евросоюз, Госдума РФ
Вид на здание австрийского парламента в Вене
Вид на здание австрийского парламента в Вене
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на здание австрийского парламента в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Вена впервые выдала гендерно-нейтральный загранпаспорт, где вместо отметки "мужской" или "женский" пол указан как "X", сообщает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на некоммерческую организацию Verein Nicht Binär ("Общество Небинарные", организация представляет интересы людей, кто не отождествляет себя ни с мужским, ни с женским полом).
"Впервые в Вене был выдан гендерно-нейтральный паспорт. Вместо слов "мужской" или "женский" там стоит просто "X", - сообщил телеканал. По данным OE24, паспорт с гендерной отметкой "X" в Австрии получил человек, проживающий в Германии, где с 2024 года действует закон о самоопределении гендера, позволяющий официально указывать в отметке с полом divers ("иное" или небинарный пол).
На фоне решения суда Европейского союза от октября 2024 года, изменение гендера, зарегистрированное в одной стране ЕС, должно признаваться и в других странах Евросоюза. Поэтому, несмотря на то, что Австрия пока не внедрила официальное признание небинарного пола, венские власти выдали паспорт с отметкой "X" этому человеку в соответствии с европейским законодательством.
Уточняется, что изначально Австрия не хотела удовлетворять запрос, и тогда заявитель подал новую заявку в магистрат Вены районов 15 и 16, где описал свою ситуацию как "курьезную". "Это приводит к абсурдной ситуации, когда в настоящее время у меня два разных гендерных статуса в ЕС - таким образом, мой юридический пол меняется каждую неделю, когда я пересекаю границу", - цитирует телеканал обладателя паспорта с отметкой "Х".
Уточняется, что граждане, проживающие в республике постоянно, пока не могут получить паспорт с графой "небинарный", их запросы рассматривается судами. "Для небинарных людей, которые проживают только в Австрии, пока ничего не меняется… Им всё ещё необходимо дождаться, когда местные высшие суды вынесут решения по их делам", - уточнил телеканал.
Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, Россия на сегодняшний день единственная европейская страна, которая противодействует тому, что происходит в Штатах и в Европе, и делает все для сохранения традиционных ценностей.
Госдума в июле 2023 года единогласно приняла в третьем и заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Кроме того, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.
