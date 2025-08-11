https://ria.ru/20250811/avstriya-2034611739.html

Защитники животных в Австрии раскритиковали планы по отстрелу бобров

в мире

австрия

животные

дикие животные

ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Представители австрийской организации по защите животных Tierschutz Austria выступили с критикой проекта нового постановления властей Зальцбурга, предусматривающего возможность ежегодного отстрела бобров, заявив, что отстрел не решит проблем, но приведет к уничтожению ценных природных ресурсов. "Шестого августа в Зальцбурге началось 14-дневное общественное обсуждение нового "Постановления о бобрах". Оно предусматривает возможность ежегодного отстрела до 15 бобров. Для организации Tierschutz Austria это неверный путь - вместо того чтобы разрешить конфликт, будут уничтожены ценные защитники природы (имеются в виду бобры - ред.)", - говорится в релизе организации. Уточняется, что документ, который находится на публичном рассмотрении, направлен на регулирование численности бобров с целью снижения ущерба сельскому хозяйству и инфраструктуре. Однако в организации по защите животных отмечают, что бобры играют важную роль в экосистеме. В этой связи активисты призвали внедрить меры, которые позволят избежать ущерба и одновременно извлечь пользу из присутствия бобров. Среди предложений защитников животных - учет бобров, расширение образования в школах, чтобы донести до учеников экологическую и экономическую пользу бобров, а также предложение активно привлекать собственников земель и муниципалитеты к планированию территорий обитания бобров и минимизации конфликтов, предоставляя фермерам компенсации. "Бобры контролируют численность сами и приносят экологические выгоды на миллионы евро: это защита от наводнений благодаря плотинам, восстановление русел рек, увеличение запасов грунтовых вод для устойчивых к климату лесов, а также создание среды обитания для множества видов", - отметила глава юридического отдела Tierschutz Austria Михаэла Ленер. По ее словам, в Зальцбурге нет избытка бобров: популяция не растет бесконечно, так как животные изгоняют со своей территории сородичей-чужаков. При этом, по данным организации, многие водоемы региона, например на реке Зальцах, в Лунгау и Понгау, пока полностью свободны от бобров. Кроме того, защитники животных напомнили, что бобры занесены в список строго охраняемых видов в рамках директивы ЕС о среде обитания дикой флоры и фауны. Их отлов или уничтожение возможны только после индивидуальной оценки, если нет более щадящих мер и сохранен благоприятный статус популяции. Как сообщалось ранее, в июле Кельнский зоопарк усыпил двух детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Животных сначала усыпили с помощью наркоза, а затем застрелили и скормили их трупы львам, что вызвало резкое возмущение зоозащитников и общества. В августе зоопарк немецкого города Лейпциг сообщил, что принял решение усыпить трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра из-за того, что их не приняла мать.

австрия

