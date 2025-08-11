Рейтинг@Mail.ru
06:22 11.08.2025
Премьер Австралии заявил о намерении признать Палестину
Премьер Австралии заявил о намерении признать Палестину
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Австралия признает Палестину государством на генассамблее ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе."Австралия признает право палестинского народа на собственное государство", - заявил премьер, его слова приводит Sydney Morning Herald.Альбанезе добавил, что Австралия признает Палестину при условии выполнения обязательств, о которых страну уведомила Палестинская национальная администрация, в том числе о неучастии палестинского движении ХАМАС в управлении государством.Он также сообщил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил ему о необходимости политического, а не военного решения в секторе Газа.
Флаг Австралии
Флаг Австралии
Флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Австралия признает Палестину государством на генассамблее ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
"Австралия признает право палестинского народа на собственное государство", - заявил премьер, его слова приводит Sydney Morning Herald.
Альбанезе добавил, что Австралия признает Палестину при условии выполнения обязательств, о которых страну уведомила Палестинская национальная администрация, в том числе о неучастии палестинского движении ХАМАС в управлении государством.
Он также сообщил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил ему о необходимости политического, а не военного решения в секторе Газа.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Канада намерена признать Палестину
31 июля, 00:32
 
В миреАвстралияПалестинаГенеральная Ассамблея ООНООНЭнтони Альбанезе
 
 
