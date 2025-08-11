https://ria.ru/20250811/avstraliya-2034501015.html

Премьер Австралии заявил о намерении признать Палестину

Премьер Австралии заявил о намерении признать Палестину - РИА Новости, 11.08.2025

Премьер Австралии заявил о намерении признать Палестину

2025-08-11 Австралия признает Палестину государством на генассамблее ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Австралия признает Палестину государством на генассамблее ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе."Австралия признает право палестинского народа на собственное государство", - заявил премьер, его слова приводит Sydney Morning Herald.Альбанезе добавил, что Австралия признает Палестину при условии выполнения обязательств, о которых страну уведомила Палестинская национальная администрация, в том числе о неучастии палестинского движении ХАМАС в управлении государством.Он также сообщил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил ему о необходимости политического, а не военного решения в секторе Газа.

