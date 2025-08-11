https://ria.ru/20250811/atom-2034620959.html
"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025
"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025 - РИА Новости, 11.08.2025
"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025
"Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:36:00+03:00
2025-08-11T16:36:00+03:00
2025-08-11T16:36:00+03:00
технологии
москва
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946770968_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_e7a165322ac922a05ae927358a893ac8.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания. "Международный Евразийский форум "Такси" ежегодно объединяет вокруг себя руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти. В этом году МЕФТ пройдет 14 и 15 августа в Москве. В рамках форума Атом представит такси-версию своего электромобиля", - сообщила компания. Отмечается, что руководитель отдела по разработке продукта и развитию бизнеса "Атома" Ираклий Лакрба примет участие в рабочей сессии, посвященной электротакси как бизнес-модели. На ней представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят в числе прочего закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства. "Атом" в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении, отметили в компании. Внедряемые в электромобиль информационные технологии, а также плавность хода и просторный салон с удобной посадкой через распашные двери будут комфортны как для водителя, так и для пассажиров. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".
https://ria.ru/20250528/atom-2019474429.html
https://ria.ru/20250708/elektromobil-2027812766.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946770968_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_f9967302a0b303ac90940c9a94b29514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, авто
"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025
"Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на МЕФТ-2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания.
«
"Международный Евразийский форум "Такси" ежегодно объединяет вокруг себя руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти. В этом году МЕФТ пройдет 14 и 15 августа в Москве
. В рамках форума Атом представит такси-версию своего электромобиля", - сообщила компания.
Отмечается, что руководитель отдела по разработке продукта и развитию бизнеса "Атома" Ираклий Лакрба примет участие в рабочей сессии, посвященной электротакси как бизнес-модели. На ней представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят в числе прочего закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства.
"Атом" в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении, отметили в компании. Внедряемые в электромобиль информационные технологии, а также плавность хода и просторный салон с удобной посадкой через распашные двери будут комфортны как для водителя, так и для пассажиров.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".