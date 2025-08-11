https://ria.ru/20250811/atom-2034620959.html

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025 - РИА Новости, 11.08.2025

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на МЕФТ-2025

11.08.2025

"Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания.

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Атом" представит такси-версию своего электромобиля 14-15 августа на Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025), сообщила компания. "Международный Евразийский форум "Такси" ежегодно объединяет вокруг себя руководителей бизнеса, ведущих экспертов в индустрии городской мобильности и представителей власти. В этом году МЕФТ пройдет 14 и 15 августа в Москве. В рамках форума Атом представит такси-версию своего электромобиля", - сообщила компания. Отмечается, что руководитель отдела по разработке продукта и развитию бизнеса "Атома" Ираклий Лакрба примет участие в рабочей сессии, посвященной электротакси как бизнес-модели. На ней представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят в числе прочего закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства. "Атом" в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении, отметили в компании. Внедряемые в электромобиль информационные технологии, а также плавность хода и просторный салон с удобной посадкой через распашные двери будут комфортны как для водителя, так и для пассажиров. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".

