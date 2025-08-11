Рейтинг@Mail.ru
Армия Нигерии ликвидировала более ста бандитов, укрывавшихся в лесах - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/armiya-2034614600.html
Армия Нигерии ликвидировала более ста бандитов, укрывавшихся в лесах
Армия Нигерии ликвидировала более ста бандитов, укрывавшихся в лесах - РИА Новости, 11.08.2025
Армия Нигерии ликвидировала более ста бандитов, укрывавшихся в лесах
Вооруженные силы Нигерии за выходные ликвидировали более 100 бандитов, укрывавшихся в лесах штата Замфара, на фоне всплеска в стране бандитизма и похищений... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:04:00+03:00
2025-08-11T16:04:00+03:00
в мире
нигерия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6f013cedf407035e9b583838185bb2b0.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии за выходные ликвидировали более 100 бандитов, укрывавшихся в лесах штата Замфара, на фоне всплеска в стране бандитизма и похищений людей в целью выкупа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на просмотренный ответ ООН на тему конфликта в регионе. Агентство отмечает, что вооруженные группировки на северо-западе и в центральной части Нигерии годами терроризируют местные общины, совершая набеги на деревни и похищая жителей с целью получения выкупа. "Нигерийские военные уничтожили более 100 членов преступной группировки в ходе воздушного и наземного рейда, проведенного в минувшие выходные", - пишет агентство. Отмечается, что войска нанесли удар по лесу в штате Замфара, где могли укрываться более 400 бандитов. На прошлой неделе агентство Рейтер передавало, что вооруженные люди похитили минимум 45 женщин и детей во время рейда на северо-западе Нигерии.
https://ria.ru/20250803/pokhischenie-2033097511.html
https://ria.ru/20250810/nigerija-2034460391.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_f794e73f98f58f228b126b8970a19531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия, оон
В мире, Нигерия, ООН
Армия Нигерии ликвидировала более ста бандитов, укрывавшихся в лесах

Нигерийские военные уничтожили более 100 бандитов, укрывавшихся в лесах Замфары

© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии за выходные ликвидировали более 100 бандитов, укрывавшихся в лесах штата Замфара, на фоне всплеска в стране бандитизма и похищений людей в целью выкупа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на просмотренный ответ ООН на тему конфликта в регионе.
Агентство отмечает, что вооруженные группировки на северо-западе и в центральной части Нигерии годами терроризируют местные общины, совершая набеги на деревни и похищая жителей с целью получения выкупа.
Армия Нигерии патрулирует один из районов - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 человек
3 августа, 14:34
"Нигерийские военные уничтожили более 100 членов преступной группировки в ходе воздушного и наземного рейда, проведенного в минувшие выходные", - пишет агентство.
Отмечается, что войска нанесли удар по лесу в штате Замфара, где могли укрываться более 400 бандитов.
На прошлой неделе агентство Рейтер передавало, что вооруженные люди похитили минимум 45 женщин и детей во время рейда на северо-западе Нигерии.
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Нигерии бандиты убили 13 членов сил безопасности, устроив засаду
10 августа, 19:02
 
В миреНигерияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала