Армия Нигерии ликвидировала более ста бандитов, укрывавшихся в лесах

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии за выходные ликвидировали более 100 бандитов, укрывавшихся в лесах штата Замфара, на фоне всплеска в стране бандитизма и похищений людей в целью выкупа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на просмотренный ответ ООН на тему конфликта в регионе. Агентство отмечает, что вооруженные группировки на северо-западе и в центральной части Нигерии годами терроризируют местные общины, совершая набеги на деревни и похищая жителей с целью получения выкупа. "Нигерийские военные уничтожили более 100 членов преступной группировки в ходе воздушного и наземного рейда, проведенного в минувшие выходные", - пишет агентство. Отмечается, что войска нанесли удар по лесу в штате Замфара, где могли укрываться более 400 бандитов. На прошлой неделе агентство Рейтер передавало, что вооруженные люди похитили минимум 45 женщин и детей во время рейда на северо-западе Нигерии.
