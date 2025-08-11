https://ria.ru/20250811/armiya-2034519014.html

Министр обороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Министр обороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии - РИА Новости, 11.08.2025

Министр обороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Численность польской армии вырастет до 500 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш

ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Численность польской армии вырастет до 500 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в опубликованном в понедельник интервью газете Rzeczpospolita. "Президент (Польши Кароль Навроцкий - ред.) поддерживает крупнейшую систему добровольных, всеобщих военных учений, которую мы начнем реализовывать в новом году. Эта система уже готова. Мы создадим армию, превосходящую ту, о которой говорил президент Навроцкий: не 300 тысяч, а более 500 тысяч человек", - отметил министр. Шестого августа, выступая на церемонии принятия командования над вооруженными силами Польши, новый президент республики Кароль Навроцкий, заявил о намерении поднять численность польской армии до 300 тысяч военнослужащих. На данный момент численность польской армии составляет около 206 тысяч военнослужащих. В это число входят те, кто несут профессиональную службу, добровольную базовую военную службу, территориальную военную службу, а также состоящие в активном резерве.

польша

2025

Новости

