Ереван и Баку обязались провести переговоры по демаркации границы
Ереван и Баку обязались заключить соглашение о делимитации границы
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются заключить соглашение о делимитации и демаркации границы, следует из проекта мирного договора, текст которого размещен на сайте армянского МИД.
"Стороны добросовестно проведут переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными ими правилами для заключения соглашения о демаркации и делимитации государственной границы", - говорится в документе.
Отмечается, что до делимитации границы стороны они реализуют согласованные меры по укреплению безопасности и доверия, включая меры для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.