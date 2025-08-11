https://ria.ru/20250811/armeniya-2034618807.html

Ереван и Баку обязались провести переговоры по демаркации границы

2025-08-11T16:26:00+03:00

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются заключить соглашение о делимитации и демаркации границы, следует из проекта мирного договора, текст которого размещен на сайте армянского МИД."Стороны добросовестно проведут переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными ими правилами для заключения соглашения о демаркации и делимитации государственной границы", - говорится в документе.Отмечается, что до делимитации границы стороны они реализуют согласованные меры по укреплению безопасности и доверия, включая меры для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.

