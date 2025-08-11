Рейтинг@Mail.ru
Ереван и Баку обязались провести переговоры по демаркации границы - РИА Новости, 11.08.2025
16:26 11.08.2025
Ереван и Баку обязались провести переговоры по демаркации границы
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются заключить соглашение о делимитации и демаркации границы, следует из проекта мирного договора, текст которого размещен на сайте армянского МИД."Стороны добросовестно проведут переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными ими правилами для заключения соглашения о демаркации и делимитации государственной границы", - говорится в документе.Отмечается, что до делимитации границы стороны они реализуют согласованные меры по укреплению безопасности и доверия, включая меры для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
ереван, в мире, армения, никол пашинян, азербайджан, ильхам алиев
Ереван, В мире, Армения, Никол Пашинян, Азербайджан, Ильхам Алиев
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются заключить соглашение о делимитации и демаркации границы, следует из проекта мирного договора, текст которого размещен на сайте армянского МИД.
"Стороны добросовестно проведут переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными ими правилами для заключения соглашения о демаркации и делимитации государственной границы", - говорится в документе.
Отмечается, что до делимитации границы стороны они реализуют согласованные меры по укреплению безопасности и доверия, включая меры для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
