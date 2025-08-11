https://ria.ru/20250811/armenija-2034640581.html
Ереван и Баку договорились о неприменении силы в отношении друг друга
Ереван и Баку договорились о неприменении силы в отношении друг друга
2025-08-11T17:24:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не осуществлять враждебных действий друг против друга в дипломатической, информационной и иных сферах, следует из проекта мирного соглашения между двумя странами, текст которого опубликован на сайте армянского МИД. "Стороны не будут осуществлять, поощрять или участвовать во враждебных действиях против друг друга в дипломатической, информационной или иных сферах и будут проводить регулярные консультации по этим вопросам", - говорится в документе. В проекте отмечается, что стороны воздерживаются в своих отношениях от применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или политической независимости друг друга, вмешательства во внутренние дела.
армения
азербайджан
в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
