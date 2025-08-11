Рейтинг@Mail.ru
20:10 11.08.2025
Суд арестовал троих фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России"
Суд арестовал троих фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы арестовал троих фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России", сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года в отношении Сергея Москвитина", - сказал собеседник агентства. В этот же день суд арестовал двух других фигурантов: Виктора Федькина и Регину Шихову. Всего по делу были задержаны пять человек, им предъявлены обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), как сообщали в МВД, Шихова признала вину. Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела. Из ее показаний следует, что подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение. Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
В Москве арестовали троих фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России"

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы арестовал троих фигурантов дела об ограблении отделения "Почты России", сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года в отношении Сергея Москвитина", - сказал собеседник агентства.
В этот же день суд арестовал двух других фигурантов: Виктора Федькина и Регину Шихову.
Всего по делу были задержаны пять человек, им предъявлены обвинение по пунктам "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), как сообщали в МВД, Шихова признала вину.
Она рассказала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела.
Из ее показаний следует, что подельники стали обсуждать, как можно заработать деньги, и решили напасть на почтовое отделение.
Согласно плану, двое исполнителей рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Подмосковье. Деньги были поделены между всеми соучастниками, указывали в прокуратуре.
