Не зная русского, покорил Москву, женился на дочери друга: Николай Козак
19:05 11.08.2025
Не зная русского, покорил Москву, женился на дочери друга: Николай Козак
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Николая Козака знают, как актера, за плечами которого десятки интересных ролей в кино и театре. Наиболее известные его работы в картинах "Днепровский рубеж", "Сибирь. Монамур", "Чернобыль", "Чикатило" и "Два берега". Между тем в личной жизни Николай кипели страсти, достойные экранизации. О перипетиях жизненного пути артиста - в материале РИА Новости.Провалил экзамены из-за плохого знания русского языкаБудущий актер родился 26 декабря 1966 года в маленьком городе Новояворск Львовской области. Родители Николая, как и многие местные жители, работали на добыче серы, поэтому после окончания школы он планировал поступить в сельскохозяйственный или лесопромышленный вуз.Но тут вмешалась судьба: услышав по радио объявление о наборе на актерский курс при львовском театре, Николай, ни минуты не колеблясь, отправился во Львов. Успешно пройдя творческий отбор, его приняли в театральную студию.После окончания учебного заведения артист служил в танковых войсках на границе с Румынией. Демобилизовавшись, решился попробовать поступить в московские учебные заведения, но все экзамены провалил - из-за плохого знания русского языка.В итоге Николая приняли в Казанское театральное училище, где он сумел избавиться от украинского акцента.Более ста ролей в кино и сериалахПервое время Козак довольствовался лишь незначительными ролями в кино и сериалах, но со временем его участие в эпизодах стало более заметным. В 2007-м актер получил свою первую значимую роль в сериале "Экстренный вызов".С этого момента Николай Козак стал регулярно появляться на экранах. Он часто говорил, что его самой любимой работой стала роль капитана Александра Данилова в драме "Сибирь. Монамур".За эту работу Николай Козак был удостоен нескольких престижных наград. В 2014-м актер блестяще исполнил роль графа Александра Шувалова в историческом сериале "Екатерина". Сегодня на счету артиста уже более ста работ в кино и сериалах.Не простил изменуС первой женой Николай Козак познакомился еще во время учебы в театральном училище. Его супругой стала очаровательная однокурсница по имени Татьяна. Молодые люди жили в студенческом общежитии и работали в массовке, а Николай, помимо этого, подрабатывал дворником в училище.Долгое время Татьяна не могла забеременеть, а когда это случилось и УЗИ показало двойню — произошел выкидыш. Это сильно усложнило отношения супругов. Татьяна сначала ушла в работу, а затем как будто расцвела.У актера закрались сомнения, затем подтвердились: Татьяна влюбилась в поклонника."Таня влюбилась, а я отпустил. Помню, его звали Сергей. Он дарил ей цветы, конфеты… Я не ревнивый, самоуверенный парень. Понял, что что-то происходит. Как-то увидел их в машине, постучался в окошко и сказал: "Ребята, давайте уже что-то решайте". И все, мы так расстались. Сергей предлагал разобраться, но зачем, если у женщины есть свое желание, мне ее удерживать, что ли. Меня плющило, злился. Да прошло это все, давно было", — рассказывал позже актер.Дочь друга, которую знал с пятилетнего возрастаА вот со второй женой Николай познакомился, когда той было всего пять лет. Она была дочерью его коллеги по театру, Феликса Пантюшина. Как и многие дети артистов, Лена проводила почти все свободное время в театре.Она частенько навещала Козака в общежитии, где он, как друг ее отца, помогал ей разбираться с компьютером. Так и начался их роман.Первые свидания 17-летней Елены и 34-летнего Николая проходили в обстановке полной секретности. Они не хотели огласки, да и сомневались в правильности."Я боялся этого момента. Боялся, потому что 17 лет разницы… И я говорю: "Лена, я старше тебя". Она ответила: "Чтобы я больше этого никогда не слышала", – вспоминал Козак.Пятого мая 2000 года 17-летняя Елена Пантюшина и Николай Козак сыграли свадьбу. У супругов родились две дочери, и они уже более 20 лет счастливы в браке.Сейчас Николай Козак живет и работает в Москве. Он продолжает плодотворно сниматься в кино: в 2025-м зрители смогут увидеть его сразу в семи сериалах. Свою работоспособность актер объяснял тем, что нужно поднимать дочерей и оплачивать ипотеку.
Актер Николай Козак
Актер Николай Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Актер Николай Козак
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Николая Козака знают, как актера, за плечами которого десятки интересных ролей в кино и театре. Наиболее известные его работы в картинах "Днепровский рубеж", "Сибирь. Монамур", "Чернобыль", "Чикатило" и "Два берега". Между тем в личной жизни Николай кипели страсти, достойные экранизации. О перипетиях жизненного пути артиста - в материале РИА Новости.

Провалил экзамены из-за плохого знания русского языка

Будущий актер родился 26 декабря 1966 года в маленьком городе Новояворск Львовской области. Родители Николая, как и многие местные жители, работали на добыче серы, поэтому после окончания школы он планировал поступить в сельскохозяйственный или лесопромышленный вуз.
Но тут вмешалась судьба: услышав по радио объявление о наборе на актерский курс при львовском театре, Николай, ни минуты не колеблясь, отправился во Львов. Успешно пройдя творческий отбор, его приняли в театральную студию.
Львов
Львов
© Getty Images / Alexander Spatari
Львов
После окончания учебного заведения артист служил в танковых войсках на границе с Румынией. Демобилизовавшись, решился попробовать поступить в московские учебные заведения, но все экзамены провалил - из-за плохого знания русского языка.
В итоге Николая приняли в Казанское театральное училище, где он сумел избавиться от украинского акцента.
Актер Николай Козак выступает на юбилейном вечере в честь 95-летия Театра Российской Армии в Москве
Актер Николай Козак выступает на юбилейном вечере в честь 95-летия Театра Российской Армии в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Актер Николай Козак выступает на юбилейном вечере в честь 95-летия Театра Российской Армии в Москве

Более ста ролей в кино и сериалах

Первое время Козак довольствовался лишь незначительными ролями в кино и сериалах, но со временем его участие в эпизодах стало более заметным. В 2007-м актер получил свою первую значимую роль в сериале "Экстренный вызов".
С этого момента Николай Козак стал регулярно появляться на экранах. Он часто говорил, что его самой любимой работой стала роль капитана Александра Данилова в драме "Сибирь. Монамур".
За эту работу Николай Козак был удостоен нескольких престижных наград. В 2014-м актер блестяще исполнил роль графа Александра Шувалова в историческом сериале "Екатерина". Сегодня на счету артиста уже более ста работ в кино и сериалах.
Кадр из сериала "Екатерина"
Кадр из сериала "Екатерина"
© АМЕДИА (2014)
Кадр из сериала "Екатерина"

Не простил измену

С первой женой Николай Козак познакомился еще во время учебы в театральном училище. Его супругой стала очаровательная однокурсница по имени Татьяна. Молодые люди жили в студенческом общежитии и работали в массовке, а Николай, помимо этого, подрабатывал дворником в училище.
Долгое время Татьяна не могла забеременеть, а когда это случилось и УЗИ показало двойню — произошел выкидыш. Это сильно усложнило отношения супругов. Татьяна сначала ушла в работу, а затем как будто расцвела.
Врач проводит осмотр пациентки
Врач проводит осмотр пациентки
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Врач проводит осмотр пациентки
У актера закрались сомнения, затем подтвердились: Татьяна влюбилась в поклонника.
"Таня влюбилась, а я отпустил. Помню, его звали Сергей. Он дарил ей цветы, конфеты… Я не ревнивый, самоуверенный парень. Понял, что что-то происходит. Как-то увидел их в машине, постучался в окошко и сказал: "Ребята, давайте уже что-то решайте". И все, мы так расстались. Сергей предлагал разобраться, но зачем, если у женщины есть свое желание, мне ее удерживать, что ли. Меня плющило, злился. Да прошло это все, давно было", — рассказывал позже актер.
Актеры Николай Козак в роли Афрания и Максим Аверин в роли Пилата Понтийского в сцене из спектакля "Роман" в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве
Актеры Николай Козак в роли Афрания и Максим Аверин в роли Пилата Понтийского в сцене из спектакля "Роман" в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актеры Николай Козак в роли Афрания и Максим Аверин в роли Пилата Понтийского в сцене из спектакля "Роман" в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве

Дочь друга, которую знал с пятилетнего возраста

А вот со второй женой Николай познакомился, когда той было всего пять лет. Она была дочерью его коллеги по театру, Феликса Пантюшина. Как и многие дети артистов, Лена проводила почти все свободное время в театре.
Она частенько навещала Козака в общежитии, где он, как друг ее отца, помогал ей разбираться с компьютером. Так и начался их роман.
Кадр из сериала "Теория вероятности"
Кадр из сериала "Теория вероятности"
© Algous studio (2016)
Кадр из сериала "Теория вероятности"
Первые свидания 17-летней Елены и 34-летнего Николая проходили в обстановке полной секретности. Они не хотели огласки, да и сомневались в правильности.
"Я боялся этого момента. Боялся, потому что 17 лет разницы… И я говорю: "Лена, я старше тебя". Она ответила: "Чтобы я больше этого никогда не слышала", – вспоминал Козак.
Пятого мая 2000 года 17-летняя Елена Пантюшина и Николай Козак сыграли свадьбу. У супругов родились две дочери, и они уже более 20 лет счастливы в браке.
Сейчас Николай Козак живет и работает в Москве. Он продолжает плодотворно сниматься в кино: в 2025-м зрители смогут увидеть его сразу в семи сериалах. Свою работоспособность актер объяснял тем, что нужно поднимать дочерей и оплачивать ипотеку.
Актер Николай Козак в роли Генри Сент-Джона, виконта Болингброка в сцене из спектакля "Стакан воды" в постановке режиссера Бориса Морозова в театре "Et Cetera"
Актер Николай Козак в роли Генри Сент-Джона, виконта Болингброка в сцене из спектакля "Стакан воды" в постановке режиссера Бориса Морозова в театре "Et Cetera"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Николай Козак в роли Генри Сент-Джона, виконта Болингброка в сцене из спектакля "Стакан воды" в постановке режиссера Бориса Морозова в театре "Et Cetera"
 
Москва, Львовская область, Львов
 
 
