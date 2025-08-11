https://ria.ru/20250811/aes-2034644867.html
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF. "В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в заявлении на сайте компании-оператора. Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании. Специалисты АЭС проводят диагностику оборудования, чтобы возобновить безопасную работу энергоблоков. АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется 6 энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря.
