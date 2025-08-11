Рейтинг@Mail.ru
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/aes-2034644867.html
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС - РИА Новости, 11.08.2025
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС
Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса,... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:39:00+03:00
2025-08-11T17:39:00+03:00
в мире
франция
северное море
edf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF. "В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в заявлении на сайте компании-оператора. Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании. Специалисты АЭС проводят диагностику оборудования, чтобы возобновить безопасную работу энергоблоков. АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется 6 энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря.
https://ria.ru/20250710/tyulen-2028416365.html
франция
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_37beb212a901e2f45e6f273d11e475c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, северное море, edf
В мире, Франция, Северное море, EDF
Рой медуз привел к перебоям в работе крупнейшей во Франции АЭС

Четыре энергоблока АЭС "Гравлин" во Франции приостановили работу из-за роя медуз

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Несколько энергоблоков крупнейшей французской АЭС "Гравлин" приостановили работу после попадания роя медуз в барабанные фильтры насосных станций комплекса, сообщила в понедельник энергокомпания-оператор EDF.
"В воскресенье, 10 августа 2025 года, между 23.00 и 00.00 энергоблоки 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты реактора. В понедельник, 11 августа 2025 года, в 6.20 в свою очередь остановил работу энергоблок 6. Эти приостановки были вызваны массовым и непредвиденным появлением медуз в барабанных фильтрах насосных станций", - говорится в заявлении на сайте компании-оператора.
Инцидент никак не сказался на безопасности установок, персонала или окружающей среды, отмечают в компании.
Специалисты АЭС проводят диагностику оборудования, чтобы возобновить безопасную работу энергоблоков.
АЭС "Гравлин" расположена на севере Франции, на ней эксплуатируется 6 энергоблоков. Вода, охлаждающая реакторы, поступает из Северного моря.
Сотрудники Ленинградской АЭС спасли белька Финика на побережье Финского залива - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива
10 июля, 17:47
 
В миреФранцияСеверное мореEDF
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала