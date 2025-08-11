https://ria.ru/20250811/aeroport-2034685301.html
Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo
КАЛИНИНГРАД, 11 авг - РИА Новости. Аэропорт Калининграда "Храброво" принял первый рейс египетской компании Air Cairo, лоукостер будет совершать рейсы в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиагавани. "11 августа в Международном аэропорту Калининград ("Храброво") мы встретили первый рейс авиакомпании Air Cairo. Теперь в Шарм-эш-Шейх можно улететь еще удобнее. Перелеты запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам на воздушных судах Airbus А320 с 11 августа по 20 октября 2025 года", - говорится в сообщении.Air Cairo ("Эйр Каир") – египетский лоукостер, подконтрольный флагману национальной авиации EgyptAir, ориентированный на выполнение регулярных рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Среднюю Азию. Дополнительная сфера деятельности – доставка зарубежных туристов к местам отдыха в чартерном формате по заказу туроператоров.
