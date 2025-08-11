Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/aeroport-2034685301.html
Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo
Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo - РИА Новости, 11.08.2025
Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo
Аэропорт Калининграда "Храброво" принял первый рейс египетской компании Air Cairo, лоукостер будет совершать рейсы в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю, сообщает... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:32:00+03:00
2025-08-11T22:32:00+03:00
калининград
шарм-эш-шейх
европа
egyptair
airbus а320
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863132279_496:334:3072:1783_1920x0_80_0_0_4b41210df4c12aabbe7a7606a6813cc2.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 авг - РИА Новости. Аэропорт Калининграда "Храброво" принял первый рейс египетской компании Air Cairo, лоукостер будет совершать рейсы в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиагавани. &quot;11 августа в Международном аэропорту Калининград (&quot;Храброво&quot;) мы встретили первый рейс авиакомпании Air Cairo. Теперь в Шарм-эш-Шейх можно улететь еще удобнее. Перелеты запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам на воздушных судах Airbus А320 с 11 августа по 20 октября 2025 года&quot;, - говорится в сообщении.Air Cairo ("Эйр Каир") – египетский лоукостер, подконтрольный флагману национальной авиации EgyptAir, ориентированный на выполнение регулярных рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Среднюю Азию. Дополнительная сфера деятельности – доставка зарубежных туристов к местам отдыха в чартерном формате по заказу туроператоров.
https://ria.ru/20250506/egipet-2015315652.html
калининград
шарм-эш-шейх
европа
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863132279_508:251:2905:2048_1920x0_80_0_0_7067e31efec93561b34b9b3e88ae3540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, шарм-эш-шейх, европа, egyptair, airbus а320, египет
Калининград, Шарм-эш-Шейх, Европа, EgyptAir, Airbus А320, Египет
Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетской авиакомпании Air Cairo

Аэропорт Калининграда Храброво принял первый рейс египетской компании Air Cairo

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво в Калининграде
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Храброво в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 11 авг - РИА Новости. Аэропорт Калининграда "Храброво" принял первый рейс египетской компании Air Cairo, лоукостер будет совершать рейсы в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю, сообщает пресс-служба авиагавани.
«

"11 августа в Международном аэропорту Калининград ("Храброво") мы встретили первый рейс авиакомпании Air Cairo. Теперь в Шарм-эш-Шейх можно улететь еще удобнее. Перелеты запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам на воздушных судах Airbus А320 с 11 августа по 20 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Air Cairo ("Эйр Каир") – египетский лоукостер, подконтрольный флагману национальной авиации EgyptAir, ориентированный на выполнение регулярных рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Среднюю Азию. Дополнительная сфера деятельности – доставка зарубежных туристов к местам отдыха в чартерном формате по заказу туроператоров.
Сфинкс и пирамиды в Эль-Гизе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Египет оценил поток российских туристов
6 мая, 16:57
 
КалининградШарм-эш-ШейхЕвропаEgyptAirAirbus А320Египет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала