В аэропорту Оренбурга сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T19:33:00+03:00

2025-08-11T19:33:00+03:00

2025-08-11T19:35:00+03:00

оренбург

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Аэропорт Оренбург. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

оренбург

Наталья Макарова

оренбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)