Жители ФРГ поддерживают признание Палестины, показало исследование

Forsa: больше половины жителей ФРГ выступают за признание Государства Палестина
БЕРЛИН, 10 авг – РИА Новости. Более половины жителей Германии придерживаются мнения о необходимости признания Государства Палестина, говорится в исследовании института Forsa для журнала Internationale Politik.
Самый большой процент сторонников признания Палестины оказался среди избирателей партии "Левая" (85%) и "Зелёных" (66%). Ниже поддержка данной идеи оказалась у сторонников входящих в правящую коалицию социал-демократов (СДПГ, 52%) и блока ХДС/ХСС (48%).
Среди сторонников оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) за признание ближневосточного государства высказались 45%. Исследование было проведено 30 и 31 июля, в нем приняли участие 1 001 жителей страны.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ готова рассмотреть возможность признания Палестины лишь в завершение переговорного процесса, который должен как можно скорее начаться.
В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа.
Позднее глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп пояснил, что признание Германией Палестины по-прежнему исключено, несмотря на резкое изменение традиционной позиции ФРГ по поддержке Израиля путем оборонных поставок.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
