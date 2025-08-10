https://ria.ru/20250810/zemletryasenie-2034471705.html
В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении здания есть люди
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум два человека могут находиться под обломками после обрушения здания из-за землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."После землетрясения под завалами остаются два человека", - подтвердил глава МВД.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Землетрясение в Стамбуле
Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
