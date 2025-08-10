Рейтинг@Mail.ru
В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении здания есть люди - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 10.08.2025 (обновлено: 21:17 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/zemletryasenie-2034471705.html
В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении здания есть люди
В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении здания есть люди - РИА Новости, 10.08.2025
В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении здания есть люди
Как минимум два человека могут находиться под обломками после обрушения здания из-за землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщил министр внутренних... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T21:02:00+03:00
2025-08-10T21:17:00+03:00
турция
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3779797a6deb44344d60e39c31d376e.jpg
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум два человека могут находиться под обломками после обрушения здания из-за землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."После землетрясения под завалами остаются два человека", - подтвердил глава МВД.Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Землетрясение в Стамбуле
Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-10T21:02
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53516807465089ffc8932854d0ab7b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, стамбул
Турция, В мире, Стамбул
В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении здания есть люди

В Турции под обломками рухнувшего при землетрясении дома есть минимум 2 человека

© AP PhotoМашины скорой помощи в Турции
Машины скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo
Машины скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Как минимум два человека могут находиться под обломками после обрушения здания из-за землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«
"После землетрясения под завалами остаются два человека", - подтвердил глава МВД.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
Тихоокеанское побережье в государственном парке Гаррапата, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Цунами "Судного дня" : что известно о приближающейся глобальной катастрофе
18 июля, 19:30
 
ТурцияВ миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала