В Турции произошло землетрясение

https://ria.ru/20250810/zemletryasenie-2034464518.html
СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. На западе Турции произошло землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения.Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.
