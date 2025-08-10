Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло землетрясение
19:58 10.08.2025 (обновлено: 21:29 10.08.2025)
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2025
В Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2025
стамбул
в мире
землетрясение
турция
СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. На западе Турции произошло землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения.Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.
стамбул
турция
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Землетрясение в Стамбуле
Землетрясение произошло в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости
стамбул, в мире, землетрясение, турция
Стамбул, В мире, Землетрясение, Турция
В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле

СТАМБУЛ, 10 авг — РИА Новости. На западе Турции произошло землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
Магнитуда толчков составила 6,1. Эпицентр располагался в провинции Балыкесир. Приложения на смартфонах предупредили буквально за пару секунд до землетрясения.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле
3 мая, 14:18
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск). В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Эпицентр располагался примерно в 400 километрах от города.
Как минимум десять зданий обрушились в Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения населенном пункте, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.
По его словам, пока нет связи с некоторыми деревнями провинции.
© Bahadir DemircevirenПоследствия землетрясения в турецком Сындыргы
Последствия землетрясения в турецком Сындыргы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Bahadir Demirceviren
Последствия землетрясения в турецком Сындыргы
 
