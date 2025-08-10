Рейтинг@Mail.ru
У побережья мексиканского штата Чиапас произошло землетрясение
00:34 10.08.2025
У побережья мексиканского штата Чиапас произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщила сейсмологическая служба Мексики. РИА Новости, 10.08.2025
в мире
мексика
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщила сейсмологическая служба Мексики. Согласно предварительным данным, опубликованным в блоге сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в Чиапасе на глубине в десять километров. Агентство метеорологии штата уточнило, что толчки ощущались в прибрежных районах с интенсивностью IV, что соответствует умеренному уровню. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлена.
в мире, мексика, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Мексика, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщила сейсмологическая служба Мексики.
Согласно предварительным данным, опубликованным в блоге сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в Чиапасе на глубине в десять километров.
Агентство метеорологии штата уточнило, что толчки ощущались в прибрежных районах с интенсивностью IV, что соответствует умеренному уровню.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлена.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,9
2 августа, 22:39
 
В миреМексикаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
