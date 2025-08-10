https://ria.ru/20250810/zemletrjasenie-2034379766.html

У побережья мексиканского штата Чиапас произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщила сейсмологическая служба Мексики. РИА Новости, 10.08.2025

МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщила сейсмологическая служба Мексики. Согласно предварительным данным, опубликованным в блоге сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в Чиапасе на глубине в десять километров. Агентство метеорологии штата уточнило, что толчки ощущались в прибрежных районах с интенсивностью IV, что соответствует умеренному уровню. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлена.

