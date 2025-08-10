Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа
00:58 10.08.2025 (обновлено: 09:32 10.08.2025)
Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа
Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа
2025-08-10T00:58:00+03:00
2025-08-10T09:32:00+03:00
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В случае достижения договоренностей между Россией и США Владимира Зеленского ждет политическая смерть в течение одного дня, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. &lt;…&gt; Его удержание власти на данный момент обусловлено и объяснимо только военным положением и согласием Запада. Исходя из этого, у наркомана шансов нет", — сказал он.Парламентарий объяснил, что в случае завершения острой фазы конфликта, начнется политический процесс, в который будут входить и выборы, которые будет готовить временное правительство или назначенный Радой временный президент. Но, продолжил он, в любом случае места Зеленскому в этом процессе нет."Другие варианты — это только захват власти, что тоже маловероятно: это невыгодно ни ЕС, ни США, разве что Темза захочет еще поторговаться", — заключил Дмитрук.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа

Депутат Рады Дмитрук: встреча Путина и Трампа прикончит Зеленского

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В случае достижения договоренностей между Россией и США Владимира Зеленского ждет политическая смерть в течение одного дня, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. <…> Его удержание власти на данный момент обусловлено и объяснимо только военным положением и согласием Запада. Исходя из этого, у наркомана шансов нет", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Насекомое": британцы указали Зеленскому его место в переговорах по Украине
Вчера, 21:05
Парламентарий объяснил, что в случае завершения острой фазы конфликта, начнется политический процесс, в который будут входить и выборы, которые будет готовить временное правительство или назначенный Радой временный президент. Но, продолжил он, в любом случае места Зеленскому в этом процессе нет.
"Другие варианты — это только захват власти, что тоже маловероятно: это невыгодно ни ЕС, ни США, разве что Темза захочет еще поторговаться", — заключил Дмитрук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Киеве рассказали, примет ли Зеленский условия мира Путина и Трампа
00:36
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала