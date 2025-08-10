https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034381369.html

Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа

Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 10.08.2025

Депутат Рады раскрыл, что будет с Зеленским после встречи Путина и Трампа

В случае достижения договоренностей между Россией и США Владимира Зеленского ждет политическая смерть в течение одного дня, заявил депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T00:58:00+03:00

2025-08-10T00:58:00+03:00

2025-08-10T09:32:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В случае достижения договоренностей между Россией и США Владимира Зеленского ждет политическая смерть в течение одного дня, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем. <…> Его удержание власти на данный момент обусловлено и объяснимо только военным положением и согласием Запада. Исходя из этого, у наркомана шансов нет", — сказал он.Парламентарий объяснил, что в случае завершения острой фазы конфликта, начнется политический процесс, в который будут входить и выборы, которые будет готовить временное правительство или назначенный Радой временный президент. Но, продолжил он, в любом случае места Зеленскому в этом процессе нет."Другие варианты — это только захват власти, что тоже маловероятно: это невыгодно ни ЕС, ни США, разве что Темза захочет еще поторговаться", — заключил Дмитрук.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034367770.html

https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034379917.html

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, встреча путина и трампа — 2025