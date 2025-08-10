https://ria.ru/20250810/zelenskij-2034428708.html

В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее

В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский как политик закончит плохо.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский как политик закончит плохо. "Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". При этом, по его словам, пока что Зеленский нужен Западу для поддержания образа врага в лице России на территории Украины и зомбирования украинского общества. "Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить - одно, а перестать воевать - это другое. Зеленским управляет группа украинских нацистов, которыми в свою очередь управляют извне", - добавил Константинов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

Варвара Скокшина

