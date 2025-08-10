Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/zelenskij-2034428708.html
В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее
В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее - РИА Новости, 10.08.2025
В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский как политик закончит плохо. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:24:00+03:00
2025-08-10T13:24:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир константинов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c26f08347e15531139f1843113ea2789.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский как политик закончит плохо. "Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24". При этом, по его словам, пока что Зеленский нужен Западу для поддержания образа врага в лице России на территории Украины и зомбирования украинского общества. "Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить - одно, а перестать воевать - это другое. Зеленским управляет группа украинских нацистов, которыми в свою очередь управляют извне", - добавил Константинов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250810/rada-2034422953.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544574_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54c0be446aa48be769294b3edc52513a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир константинов, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Владимир Путин
В Крыму предсказали Зеленскому мрачное будущее

Глава парламента Крыма Константинов считает, что Зеленский закончит плохо

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский как политик закончит плохо.
"Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
При этом, по его словам, пока что Зеленский нужен Западу для поддержания образа врага в лице России на территории Украины и зомбирования украинского общества.
«
"Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить - одно, а перестать воевать - это другое. Зеленским управляет группа украинских нацистов, которыми в свою очередь управляют извне", - добавил Константинов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Зеленскому выгодна война, заявил депутат Рады
12:25
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала