МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати российского министерства Мария Захарова рассказала о десятилетнем юбилее назначения на пост и о том, чем важна для нее работа. "Сегодня ровно 10 лет со дня назначения. Заступая на этот пост, я и представить не могла, сколько всего будет", - написала она в своем Telegram-канале. "Знала, что это великая ответственность, что нельзя подвести ни руководство, впервые доверившее данное направление женщине, ни коллег-профессионалов, ни предшественников, среди которых Чуркин, Карасин, Яковенко и другие выдающиеся дипломаты. Знала из опыта предыдущих лет практики на информационном направлении, что все непредсказуемо", - добавила Захарова.Она призналась, что даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда, насколько все будет невероятно."Чего только не было. Было все. Не было только скучно", - отметила официальный представитель МИД РФ. "Спасибо всем соратникам, всем единомышленникам за каждый миг нашего общего дела, за поддержку и веру, за силы и надежду. Только за любовь не благодарю, потому что отвечаю взаимностью", - заключила Захарова.

