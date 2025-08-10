Рейтинг@Mail.ru
10:24 10.08.2025
Захарова рассказала о десятилетнем юбилее назначения на пост
россия
мария захарова
политика
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати российского министерства Мария Захарова рассказала о десятилетнем юбилее назначения на пост и о том, чем важна для нее работа. "Сегодня ровно 10 лет со дня назначения. Заступая на этот пост, я и представить не могла, сколько всего будет", - написала она в своем Telegram-канале. "Знала, что это великая ответственность, что нельзя подвести ни руководство, впервые доверившее данное направление женщине, ни коллег-профессионалов, ни предшественников, среди которых Чуркин, Карасин, Яковенко и другие выдающиеся дипломаты. Знала из опыта предыдущих лет практики на информационном направлении, что все непредсказуемо", - добавила Захарова.Она призналась, что даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда, насколько все будет невероятно."Чего только не было. Было все. Не было только скучно", - отметила официальный представитель МИД РФ. "Спасибо всем соратникам, всем единомышленникам за каждый миг нашего общего дела, за поддержку и веру, за силы и надежду. Только за любовь не благодарю, потому что отвечаю взаимностью", - заключила Захарова.
россия, мария захарова, политика
Россия, Мария Захарова, Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати российского министерства Мария Захарова рассказала о десятилетнем юбилее назначения на пост и о том, чем важна для нее работа.
"Сегодня ровно 10 лет со дня назначения. Заступая на этот пост, я и представить не могла, сколько всего будет", - написала она в своем Telegram-канале.
"Знала, что это великая ответственность, что нельзя подвести ни руководство, впервые доверившее данное направление женщине, ни коллег-профессионалов, ни предшественников, среди которых Чуркин, Карасин, Яковенко и другие выдающиеся дипломаты. Знала из опыта предыдущих лет практики на информационном направлении, что все непредсказуемо", - добавила Захарова.
Она призналась, что даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда, насколько все будет невероятно.
"Чего только не было. Было все. Не было только скучно", - отметила официальный представитель МИД РФ.
"Спасибо всем соратникам, всем единомышленникам за каждый миг нашего общего дела, за поддержку и веру, за силы и надежду. Только за любовь не благодарю, потому что отвечаю взаимностью", - заключила Захарова.
