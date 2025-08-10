Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
11:06 10.08.2025 (обновлено: 11:07 10.08.2025)
На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ
На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ
Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 10.08.2025
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская аэс
запорожская область
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина.Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга"."Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс, запорожская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Запорожская АЭС, Запорожская область
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
4 августа, 11:06
Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга".
"Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Директор ЗАЭС предположил, с чем связаны удары ВСУ по станции
31 июля, 21:53
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
