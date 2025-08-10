https://ria.ru/20250810/yashina-2034416047.html
На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ
На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ
ЭНЕРГОДАР, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина.Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга"."Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
