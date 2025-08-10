https://ria.ru/20250810/yashina-2034416047.html

На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ

На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025

На ЗАЭС оценили ситуацию с атаками ВСУ

Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T11:06:00+03:00

2025-08-10T11:06:00+03:00

2025-08-10T11:07:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

запорожская аэс

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg

ЭНЕРГОДАР, 10 авг - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала Яшина.Она напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают даже сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов. В 2024 году сотрудники ЗАЭС получили ранения при ударе ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию "Радуга"."Однако постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая интенсивность – тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры", - отметила Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250804/aes-2033200003.html

https://ria.ru/20250731/zaes-2032723766.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, запорожская аэс, запорожская область