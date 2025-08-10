В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара после взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрывы раздаются в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
