07:05 10.08.2025
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма и пепла
япония
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
в мире
ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Вулкан Симмоэ в Японии, проснувшийся в конце июня, выбросил столб дыма и пепла на высоту 3 километров, сообщает телеканал NHK. Метеорологи предупреждают о возможности некоторого выпадения пепла в городах Такахару, Кобаяси и Кирисима. При этом пока метеорологи оставили в силе введенный ранее третий уровень опасности, что означает запрет восхождения на гору. Сохраняется опасность выброса вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера и пирокластических потоков в радиусе 2 километров. Проснувшийся в конце июня вулкан Симмоэ на границе префектур Кагосима и Миядзаки на юге Японии 3 июля впервые с 2018 года выбросил столб дыма и пепла на высоту 5 километров. Тогда в городе Кирисима с юго-западной стороны от вулкана было зафиксировано выпадение вулканического пепла. Первое за 7 лет извержение вулкана Симмоэ горной цепи Кирисима было зафиксировано в воскресенье, 22 июня. Столб дыма поднялся на высоту в полкилометра над кратером. В городе Такахару в префектуре Миядзаки также было зафиксировано выпадение пепла.
япония
миядзаки (префектура)
кагосима (префектура)
япония, миядзаки (префектура), кагосима (префектура), в мире
Япония, Миядзаки (префектура), Кагосима (префектура), В мире
© AP Photo / Kyodo NewsИзвержение вулкана в Японии
Извержение вулкана в Японии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Kyodo News
Извержение вулкана в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 10 авг – РИА Новости. Вулкан Симмоэ в Японии, проснувшийся в конце июня, выбросил столб дыма и пепла на высоту 3 километров, сообщает телеканал NHK.
Метеорологи предупреждают о возможности некоторого выпадения пепла в городах Такахару, Кобаяси и Кирисима. При этом пока метеорологи оставили в силе введенный ранее третий уровень опасности, что означает запрет восхождения на гору. Сохраняется опасность выброса вулканических камней в радиусе 3 километров от кратера и пирокластических потоков в радиусе 2 километров.
