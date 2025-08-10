Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбрасывают на Запорожскую область заминированные туши, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 10.08.2025
ВСУ сбрасывают на Запорожскую область заминированные туши, рассказал боец
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ минируют дороги в тыловых районах Запорожской области, сбрасывая с дронов начиненные взрывными устройствами туши мертвых животных и птиц, рассказал журналистам замполит командира роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Фара". "Дошло до того, что они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана", – рассказал "Фара" Он также отметил, что операторы дронов ВСУ также часто сбрасывают на дороги в прифронтовых и тыловых районах заминированные бытовые предметы. "Пакеты мусорные скидывают точно также, банки из-под энергетиков. Кидают их на тропы и дороги, в надежде на то, что мы расслабились", - отметил командир. Бойцы ВС РФ, по словам "Фары" уже изучили стиль ведения боевых действий ВСУ и не попадаются на эти уловки, более того, иногда предпочитают разминировать такие предметы самостоятельно без вызова саперов. "Мы это знаем. Привыкли. Всегда если едешь и видишь на дороге какую-то баночку, ты ее либо объедешь, либо остановишься. Посмотришь, если это мусорный пакет какой-то лежит, либо тушка, останавливаешься, выходишь, аккуратно смотришь, что там, если мина, то обязательно докладываешь. Приезжают саперы, сразу обезвреживают. Но чаще всего мы сами это делаем, потому что опыт уже есть большой. Нужно просто сделать аккуратный взрыв. А мы всегда заряжены", – пояснил "Фара". Он также отметил, что подобная тактика ВСУ объясняется настроениями внутри украинской армии, где бойцы и командиры "понимают, что проигрывают", а поэтому "пытаются пакостить, чем могут".
запорожская область
украина
"Фара" о пожарах из-за дронов ВСУ
Операторы дронов ВСУ в Запорожской области, пользуясь жаркой погодой, своими ударами провоцируют пожары на сельскохозяйственных полях, огонь зачастую перекидывается и на жилые дома. Об этом рассказал замполит роты российской группировки войск "Днепр" с позывным "Фара".
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ минируют дороги в тыловых районах Запорожской области, сбрасывая с дронов начиненные взрывными устройствами туши мертвых животных и птиц, рассказал журналистам замполит командира роты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывным "Фара".
«
"Дошло до того, что они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана", – рассказал "Фара"
Он также отметил, что операторы дронов ВСУ также часто сбрасывают на дороги в прифронтовых и тыловых районах заминированные бытовые предметы.
«
"Пакеты мусорные скидывают точно также, банки из-под энергетиков. Кидают их на тропы и дороги, в надежде на то, что мы расслабились", - отметил командир.
Бойцы ВС РФ, по словам "Фары" уже изучили стиль ведения боевых действий ВСУ и не попадаются на эти уловки, более того, иногда предпочитают разминировать такие предметы самостоятельно без вызова саперов.
"Мы это знаем. Привыкли. Всегда если едешь и видишь на дороге какую-то баночку, ты ее либо объедешь, либо остановишься. Посмотришь, если это мусорный пакет какой-то лежит, либо тушка, останавливаешься, выходишь, аккуратно смотришь, что там, если мина, то обязательно докладываешь. Приезжают саперы, сразу обезвреживают. Но чаще всего мы сами это делаем, потому что опыт уже есть большой. Нужно просто сделать аккуратный взрыв. А мы всегда заряжены", – пояснил "Фара".
Он также отметил, что подобная тактика ВСУ объясняется настроениями внутри украинской армии, где бойцы и командиры "понимают, что проигрывают", а поэтому "пытаются пакостить, чем могут".
