Подразделения "Юга" поразили опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:51:00+03:00

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения "Южной" группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность. Опорный пункт противника был поражен точным ударом артиллерии и FPV-дронов.

