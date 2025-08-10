Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" поразили опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 10.08.2025
Подразделения "Юга" поразили опорный пункт ВСУ в ДНР
Подразделения "Юга" поразили опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения "Южной" группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность. Опорный пункт противника был поражен точным ударом артиллерии и FPV-дронов.
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Юга" поразили опорный пункт ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Свято-Покровское в ДНР

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ в населенном пункте Свято-Покровское в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения "Южной" группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, украинские военные пренебрегли маскировкой и вышли на открытую местность. Опорный пункт противника был поражен точным ударом артиллерии и FPV-дронов.
