Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых (ВСУ. — Прим. ред.) позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками", — рассказал собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что противник безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север" в районе Новоконстантиновки и Яблоновки в Сумской области. В итоге ВСУ потеряли 60 процентов личного состава штурмовых групп, танк Т-64БВ и гаубицу Д-20.
Зона безопасности в Сумской области
В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
