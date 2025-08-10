Рейтинг@Mail.ru
Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области
08:12 10.08.2025 (обновлено: 09:58 10.08.2025)
Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области
Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области - РИА Новости, 10.08.2025
Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области
Украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.08.2025
в мире
сумская область
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
курская область
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых (ВСУ. — Прим. ред.) позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками", — рассказал собеседник агентства. Накануне сообщалось, что противник безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север" в районе Новоконстантиновки и Яблоновки в Сумской области. В итоге ВСУ потеряли 60 процентов личного состава штурмовых групп, танк Т-64БВ и гаубицу Д-20.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
сумская область
россия
украина
курская область
сумская область, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, курская область
В мире, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Курская область
Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области

ВСУ посылают на штурм в Сумской области под предлогом эвакуации раненых

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых (ВСУ. — Прим. ред.) позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками", — рассказал собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что противник безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север" в районе Новоконстантиновки и Яблоновки в Сумской области. В итоге ВСУ потеряли 60 процентов личного состава штурмовых групп, танк Т-64БВ и гаубицу Д-20.

Зона безопасности в Сумской области

В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Курская область
 
 
