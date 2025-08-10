https://ria.ru/20250810/vsu-2034401011.html

Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области

Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области - РИА Новости, 10.08.2025

Военных ВСУ обманом отправляют на штурм в Сумской области

Украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T08:12:00+03:00

2025-08-10T08:12:00+03:00

2025-08-10T09:58:00+03:00

в мире

сумская область

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых (ВСУ. — Прим. ред.) позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками", — рассказал собеседник агентства. Накануне сообщалось, что противник безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север" в районе Новоконстантиновки и Яблоновки в Сумской области. В итоге ВСУ потеряли 60 процентов личного состава штурмовых групп, танк Т-64БВ и гаубицу Д-20.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250804/vsu-2033362930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, курская область