Бывший премьер-министр Украины в отчаянии обратился к солдатам ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 10.08.2025 (обновлено: 09:55 10.08.2025)
Бывший премьер-министр Украины в отчаянии обратился к солдатам ВСУ
Бывший премьер-министр Украины в отчаянии обратился к солдатам ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Бывший премьер-министр Украины в отчаянии обратился к солдатам ВСУ
Солдаты ВСУ должны осознать, что им больше не за что воевать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ должны осознать, что им больше не за что воевать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале."А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, все. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?" — написал он.По мнению Азарова, сейчас ВСУ вынуждены воевать не за родину, а за режим Зеленского, который готов отправить тысячи людей в мясорубку лишь бы сохранить свою власть.Ранее Минобороны России сообщило, что войска нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшив позиции на передовой и продолжив продвижение вглубь обороны противника. По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 1295 военнослужащих.
украина
в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ должны осознать, что им больше не за что воевать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, все. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?" — написал он.
По мнению Азарова, сейчас ВСУ вынуждены воевать не за родину, а за режим Зеленского, который готов отправить тысячи людей в мясорубку лишь бы сохранить свою власть.
Ранее Минобороны России сообщило, что войска нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшив позиции на передовой и продолжив продвижение вглубь обороны противника. По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 1295 военнослужащих.
Специальная военная операция на Украине
 
 
