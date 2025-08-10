https://ria.ru/20250810/vsu-2034381884.html
Бывший премьер-министр Украины в отчаянии обратился к солдатам ВСУ
Солдаты ВСУ должны осознать, что им больше не за что воевать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Солдаты ВСУ должны осознать, что им больше не за что воевать, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале."А за что, собственно говоря, сейчас воюет украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Ее давным-давно нет. Недра ее переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, все. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?" — написал он.По мнению Азарова, сейчас ВСУ вынуждены воевать не за родину, а за режим Зеленского, который готов отправить тысячи людей в мясорубку лишь бы сохранить свою власть.Ранее Минобороны России сообщило, что войска нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшив позиции на передовой и продолжив продвижение вглубь обороны противника. По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 1295 военнослужащих.
