"Подходим к развязке": в Киеве впали в уныние из-за встречи Путина и Трампа
01:25 10.08.2025 (обновлено: 09:10 10.08.2025)
"Подходим к развязке": в Киеве впали в уныние из-за встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США пройдет без участия Владимира Зеленского, с этим ничего не сделать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
встреча путина и трампа — 2025
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США пройдет без участия Владимира Зеленского, с этим ничего не сделать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Мы теперь подходим к новой узловой развязке, и, надо сказать, пока она очень поганенькая для Украины, очень плохо выглядит. Трамп и Путин вышли на эту встречу чрезвычайно активно, &lt;…&gt; теперь это фактически будет, и это важный итог. Они уже будут конкретикой заниматься", — сказал он.Аналитик также отметил, что Европа и Украина полностью выведены из переговорного процесса. По его словам, после Аляски не будет никаких поставок оружия Киеву ни напрямую из Штатов, ни через НАТО и ЕС."А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали, &lt;…&gt; он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься", — заключил Соскин.В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
встреча путина и трампа — 2025, в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Встреча президентов России и США пройдет без участия Владимира Зеленского, с этим ничего не сделать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Мы теперь подходим к новой узловой развязке, и, надо сказать, пока она очень поганенькая для Украины, очень плохо выглядит. Трамп и Путин вышли на эту встречу чрезвычайно активно, <…> теперь это фактически будет, и это важный итог. Они уже будут конкретикой заниматься", — сказал он.
Аналитик также отметил, что Европа и Украина полностью выведены из переговорного процесса. По его словам, после Аляски не будет никаких поставок оружия Киеву ни напрямую из Штатов, ни через НАТО и ЕС.
"А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой танцплощадки, с этой сцены. Просто прибрали, <…> он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично, тут уже никуда не денешься", — заключил Соскин.
В среду президент России Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
