В музее под Белгородом рассказали о деде командующего воздушными силами ВСУ

БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Житель хутора Шуляков Белгородской области Семен Кривоножко, пропавший без вести во время Великой Отечественной войны в 1943 году, может быть дедушкой нового командующего воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, выяснил корреспондент РИА Новости. Семен Павлович Кривоножко, родившийся в апреле 1902 года на хуторе Шуляков, значится в списках "Бессмертного полка первоцепляевской земли", опубликованных местным музеем. Сотрудники музея подтвердили, что эта фамилия есть в книге "С любовью к земле", посвященной памяти местных жителей, ушедших на фронт. "Если это действительно его дедушка, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, я так думаю", - сказал РИА Новости сотрудник музея. Он уточнил, что Анатолий Кривоножко, действительно родился в этих хуторах, пояснив, что хутор Шуляков входит в группу пяти небольших хуторов, расположенных рядом с украинской границей, включая Гордюшкин и Ямы, из которых самый крупный хутор Балки. Эти хутора были частью колхоза, но сейчас почти опустели. Родители Анатолия, Прасковья Ефимовна и Николай Семенович, были хорошо известны в селе. Они работали в колхозе, растили сыновей, которые получили образование, добавил собеседник агентства. Николай Семенович умер в 2020 году, а Прасковья Ефимовна - в 2024 году, уже живя в доме младшего сына Владимира в селе Первое Цепляево. "Семья очень положительная, сыновья всегда были рядом с родителями", - отметили в музее. Сотрудник музея рассказал, что в 2011 году родители Анатолия отметили золотую свадьбу в местном Доме культуры. Годом позже, в 2012 году, Анатолий приехал в свою родную школу на встречу выпускников. Подчеркивая, что Анатолий произвел впечатление обычного человека, "без звёздной болезни". "После назначения Анатолия на должность в ВСУ в местной прессе появились негативные публикации о его семье. Некоторые СМИ даже опубликовали фотографию 101-летней женщины с цветами, утверждая, что это его мать. Мамы нет в живых и папы. Они оставили хороший след на этой земле и троих сыновей, которых они воспитали и ими гордились. Пусть не ищут негатива, не найдут они его. Это хорошие люди были, доброжелательные", - отметил собеседник агентства. По его словам, местные жители помнят доброту и светлую натуру Прасковьи Ефимовны, матери Анатолия, и выражают возмущение по поводу распространения лжи. Они сочувствуют и поддерживают семью, потому что такая ситуация типична для приграничья, где многие семьи связаны с Украиной. "Сёла были рядом, многие выходили замуж, оставались там и рожали детей. Очень много случаев, когда в Украине остались дети и внуки. Очень обидно, что вот такое произошло, что Анатолий оказался, ну, настолько, будем так говорить, может, я неправильно выражусь, публичным человеком. Но Бог ему судья, не только люди, но и Бог ему судья. Он солдат и ответит за свои деяния и поступки лично сам", - заключил сотрудник музея. В воскресенье агентство "РБК-Украина" сообщило, что Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ. До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.

