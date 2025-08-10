Рейтинг@Mail.ru
В музее под Белгородом рассказали о деде командующего воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 10.08.2025 (обновлено: 10:26 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/voyna-2034401701.html
В музее под Белгородом рассказали о деде командующего воздушными силами ВСУ
В музее под Белгородом рассказали о деде командующего воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
В музее под Белгородом рассказали о деде командующего воздушными силами ВСУ
Житель хутора Шуляков Белгородской области Семен Кривоножко, пропавший без вести во время Великой Отечественной войны в 1943 году, может быть дедушкой нового... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T08:21:00+03:00
2025-08-10T10:26:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
рбк (медиагруппа)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_0:149:3124:1906_1920x0_80_0_0_6e9664cd40ea563494026e0a9a219318.jpg
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Житель хутора Шуляков Белгородской области Семен Кривоножко, пропавший без вести во время Великой Отечественной войны в 1943 году, может быть дедушкой нового командующего воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, выяснил корреспондент РИА Новости. Семен Павлович Кривоножко, родившийся в апреле 1902 года на хуторе Шуляков, значится в списках "Бессмертного полка первоцепляевской земли", опубликованных местным музеем. Сотрудники музея подтвердили, что эта фамилия есть в книге "С любовью к земле", посвященной памяти местных жителей, ушедших на фронт. "Если это действительно его дедушка, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, я так думаю", - сказал РИА Новости сотрудник музея. Он уточнил, что Анатолий Кривоножко, действительно родился в этих хуторах, пояснив, что хутор Шуляков входит в группу пяти небольших хуторов, расположенных рядом с украинской границей, включая Гордюшкин и Ямы, из которых самый крупный хутор Балки. Эти хутора были частью колхоза, но сейчас почти опустели. Родители Анатолия, Прасковья Ефимовна и Николай Семенович, были хорошо известны в селе. Они работали в колхозе, растили сыновей, которые получили образование, добавил собеседник агентства. Николай Семенович умер в 2020 году, а Прасковья Ефимовна - в 2024 году, уже живя в доме младшего сына Владимира в селе Первое Цепляево. "Семья очень положительная, сыновья всегда были рядом с родителями", - отметили в музее. Сотрудник музея рассказал, что в 2011 году родители Анатолия отметили золотую свадьбу в местном Доме культуры. Годом позже, в 2012 году, Анатолий приехал в свою родную школу на встречу выпускников. Подчеркивая, что Анатолий произвел впечатление обычного человека, "без звёздной болезни". "После назначения Анатолия на должность в ВСУ в местной прессе появились негативные публикации о его семье. Некоторые СМИ даже опубликовали фотографию 101-летней женщины с цветами, утверждая, что это его мать. Мамы нет в живых и папы. Они оставили хороший след на этой земле и троих сыновей, которых они воспитали и ими гордились. Пусть не ищут негатива, не найдут они его. Это хорошие люди были, доброжелательные", - отметил собеседник агентства. По его словам, местные жители помнят доброту и светлую натуру Прасковьи Ефимовны, матери Анатолия, и выражают возмущение по поводу распространения лжи. Они сочувствуют и поддерживают семью, потому что такая ситуация типична для приграничья, где многие семьи связаны с Украиной. "Сёла были рядом, многие выходили замуж, оставались там и рожали детей. Очень много случаев, когда в Украине остались дети и внуки. Очень обидно, что вот такое произошло, что Анатолий оказался, ну, настолько, будем так говорить, может, я неправильно выражусь, публичным человеком. Но Бог ему судья, не только люди, но и Бог ему судья. Он солдат и ответит за свои деяния и поступки лично сам", - заключил сотрудник музея. В воскресенье агентство "РБК-Украина" сообщило, что Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ. До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
https://ria.ru/20250729/veteran-2032226036.html
https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032447970.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152237/67/1522376705_182:0:2955:2080_1920x0_80_0_0_3b0b84737d4e26eaee8c1d40a63baf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, рбк (медиагруппа), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Украина, Россия, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В музее под Белгородом рассказали о деде командующего воздушными силами ВСУ

Дед командующего воздушными силами ВСУ Кривоножко, вероятно, погиб во время ВОВ

© Фото : Міністерство оборони УкраїниВоенно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : Міністерство оборони України
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Житель хутора Шуляков Белгородской области Семен Кривоножко, пропавший без вести во время Великой Отечественной войны в 1943 году, может быть дедушкой нового командующего воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко, выяснил корреспондент РИА Новости.
Семен Павлович Кривоножко, родившийся в апреле 1902 года на хуторе Шуляков, значится в списках "Бессмертного полка первоцепляевской земли", опубликованных местным музеем. Сотрудники музея подтвердили, что эта фамилия есть в книге "С любовью к земле", посвященной памяти местных жителей, ушедших на фронт.
Ветеран Великой Отечественной войны Александр Любимов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни
29 июля, 20:38
"Если это действительно его дедушка, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, я так думаю", - сказал РИА Новости сотрудник музея.
Он уточнил, что Анатолий Кривоножко, действительно родился в этих хуторах, пояснив, что хутор Шуляков входит в группу пяти небольших хуторов, расположенных рядом с украинской границей, включая Гордюшкин и Ямы, из которых самый крупный хутор Балки. Эти хутора были частью колхоза, но сейчас почти опустели. Родители Анатолия, Прасковья Ефимовна и Николай Семенович, были хорошо известны в селе. Они работали в колхозе, растили сыновей, которые получили образование, добавил собеседник агентства. Николай Семенович умер в 2020 году, а Прасковья Ефимовна - в 2024 году, уже живя в доме младшего сына Владимира в селе Первое Цепляево.
"Семья очень положительная, сыновья всегда были рядом с родителями", - отметили в музее.
Сотрудник музея рассказал, что в 2011 году родители Анатолия отметили золотую свадьбу в местном Доме культуры. Годом позже, в 2012 году, Анатолий приехал в свою родную школу на встречу выпускников. Подчеркивая, что Анатолий произвел впечатление обычного человека, "без звёздной болезни".
"После назначения Анатолия на должность в ВСУ в местной прессе появились негативные публикации о его семье. Некоторые СМИ даже опубликовали фотографию 101-летней женщины с цветами, утверждая, что это его мать. Мамы нет в живых и папы. Они оставили хороший след на этой земле и троих сыновей, которых они воспитали и ими гордились. Пусть не ищут негатива, не найдут они его. Это хорошие люди были, доброжелательные", - отметил собеседник агентства.
По его словам, местные жители помнят доброту и светлую натуру Прасковьи Ефимовны, матери Анатолия, и выражают возмущение по поводу распространения лжи. Они сочувствуют и поддерживают семью, потому что такая ситуация типична для приграничья, где многие семьи связаны с Украиной.
"Сёла были рядом, многие выходили замуж, оставались там и рожали детей. Очень много случаев, когда в Украине остались дети и внуки. Очень обидно, что вот такое произошло, что Анатолий оказался, ну, настолько, будем так говорить, может, я неправильно выражусь, публичным человеком. Но Бог ему судья, не только люди, но и Бог ему судья. Он солдат и ответит за свои деяния и поступки лично сам", - заключил сотрудник музея.
В воскресенье агентство "РБК-Украина" сообщило, что Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ. До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ
30 июля, 19:10
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала