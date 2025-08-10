Володин поздравил россиян с Днем строителя
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем строителя, сообщается на сайте Госдумы.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа.
"Поздравляю с Днем строителя. Спасибо работникам и ветеранам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы, реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед Россией.
По словам председателя Госдумы, крайне важно совершенствовать технологические процессы, внедрять инновации, повышать производительность труда.
Володин также пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.