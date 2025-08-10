Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил россиян с Днем строителя - РИА Новости, 10.08.2025
10:42 10.08.2025
Володин поздравил россиян с Днем строителя
Володин поздравил россиян с Днем строителя - РИА Новости, 10.08.2025
Володин поздравил россиян с Днем строителя
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем строителя, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:42:00+03:00
2025-08-10T10:42:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем строителя, сообщается на сайте Госдумы. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа. "Поздравляю с Днем строителя. Спасибо работникам и ветеранам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте. Он отметил, что строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы, реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед Россией. По словам председателя Госдумы, крайне важно совершенствовать технологические процессы, внедрять инновации, повышать производительность труда. Володин также пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.
россия
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил россиян с Днем строителя

Володин поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем строителя, сообщается на сайте Госдумы.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли – День строителя. В 2025 году этот день приходится на 10 августа.
"Поздравляю с Днем строителя. Спасибо работникам и ветеранам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте.
Он отметил, что строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы, реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед Россией.
По словам председателя Госдумы, крайне важно совершенствовать технологические процессы, внедрять инновации, повышать производительность труда.
Володин также пожелал успехов и всего наилучшего всем причастным к празднику.
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
 
 
