В протоке Волги под Самарой столкнулись два гидроцикла

10:51 10.08.2025 (обновлено: 10:55 10.08.2025)
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Гидроциклы столкнулись в протоке Волги под Самарой, в результате госпитализированы два человека, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. "По предварительной информации, вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская столкнулись два гидроцикла. Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства. Следователи СК на транспорте организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Центральное МСУТ СКРСотрудник СК на месте столкновения двух гидроциклов в протоке Воложка Рождественская в Самарской области
© Фото : Центральное МСУТ СКР
Сотрудник СК на месте столкновения двух гидроциклов в протоке Воложка Рождественская в Самарской области
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Гидроциклы столкнулись в протоке Волги под Самарой, в результате госпитализированы два человека, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР.
"По предварительной информации, вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская столкнулись два гидроцикла. Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи СК на транспорте организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
ПроисшествияСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
