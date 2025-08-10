https://ria.ru/20250810/volga-2034413824.html
В протоке Волги под Самарой столкнулись два гидроцикла
В протоке Волги под Самарой столкнулись два гидроцикла
САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Гидроциклы столкнулись в протоке Волги под Самарой, в результате госпитализированы два человека, сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СКР. "По предварительной информации, вечером 9 августа 2025 года в протоке Воложка Рождественская столкнулись два гидроцикла. Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства. Следователи СК на транспорте организовали проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном). Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
Два человека госпитализированы после столкновения гидроциклов под Самарой