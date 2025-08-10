https://ria.ru/20250810/vojska-2034379099.html
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.08.2025
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 10.08.2025
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
украина
донецкая народная республика
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
