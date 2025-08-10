https://ria.ru/20250810/vojska-2034379099.html

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.08.2025

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T00:12:00+03:00

2025-08-10T00:12:00+03:00

2025-08-10T00:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e67ce2b41d3f97453ca5eac4bac07d68.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено восемь боеприпасов. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033101943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия