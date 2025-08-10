https://ria.ru/20250810/ukraina-2034480211.html

Фицо заявил, что имеет право на свое мнение о конфликте на Украине

БРАТИСЛАВА, 10 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что имеет право на свое мнение о конфликте на Украине, которое почти стоило ему жизни. В субботу Фицо заявил, что Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить РФ, которая в итоге провалилась. Он сравнил Украину с травой, которая страдает под ногами слонов. МИД Украины в ответ назвал риторику словацкого премьера оскорбительной. "Как глава правительства независимой страны я сохраняю за собой право на свободу высказывания и другое мнение, даже когда это вызывает нервозность среди моих коллег в Евросоюзе и соседней Украине. Хотя мое суверенное мнение о военном конфликте на Украине почти стоило мне жизни", - отреагировал на заявление МИД Украины Фицо в воскресенье. Премьер Словакии напомнил, что в мае 2024 года из-за его взглядов на конфликт на Украине на него совершил покушение "оппозиционный активист". "Украина ожидает, что все всегда должны идти ей навстречу. Словакия обеспечивает Украине критические поставки электричества, Украина использует европейское законодательство, которое обязывает нас предоставить словацкую инфраструктуру для поставок газа на территорию Украины. Украинский президент с другой стороны остановил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, чем серьезно нанес ущерб Словакии", - добавил Фицо. По его словам, конфликт на Украине деформировал свободу слова в Европейском союзе. "Любой отличающийся от обязательного взгляд подвергается острой критике и осуждению, даже когда основан на объективной информации. Отвергаю такую умышленную деформацию основных прав. При всем уважении к украинской дипломатии должен подчеркнуть, что право на другое мнение, выраженное нормальным способом, является основой демократии, а ограничение этого права является началом конца демократии", - заключил Фицо.

