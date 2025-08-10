https://ria.ru/20250810/ukraina-2034458911.html
Во Львове мужчина с пистолетом захватил заложников
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Во Львове мужчина с пистолетом захватил заложников в магазине, детали инцидента уточняются, сообщает украинское агентство УНИАН. "Во львовском магазине "Арсен" мужчина с пистолетом взял заложников. На месте работает полиция. Другие подробности инцидента пока не сообщаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
