Во Львове мужчина с пистолетом захватил заложников

Во Львове мужчина с пистолетом захватил заложников - РИА Новости, 10.08.2025

Во Львове мужчина с пистолетом захватил заложников

10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Во Львове мужчина с пистолетом захватил заложников в магазине, детали инцидента уточняются, сообщает украинское агентство УНИАН. "Во львовском магазине "Арсен" мужчина с пистолетом взял заложников. На месте работает полиция. Другие подробности инцидента пока не сообщаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

