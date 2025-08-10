https://ria.ru/20250810/ukraina-2034456944.html

В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взрывы раздались в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство Укринформ. "В Запорожье прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога звучит около часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

