Российские БПЛА в ДНР уничтожили бронеавтомобиль американского производства
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 10.08.2025
Российские БПЛА в ДНР уничтожили бронеавтомобиль американского производства
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили американский бронеавтомобиль с помощью БПЛА на оптоволокне в районе населенного пункта Иванополье в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Иванополье Донецкой Народной Республики были выявлены и уничтожены командно-штабная машина М577 ВСУ и пикап. Бронетранспортер и автомобиль противника были поражены беспилотниками на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием "Д-20" расчетов мотострелковой бригады Южного военного округа", — говорится в сообщении. Машина управления M577, также известная как командно-штабная машина M577 или бронированная машина управления, представляет собой вариант бронетранспортёра M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть центра тактических операций, обычно на уровне батальона.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили американский бронеавтомобиль с помощью БПЛА на оптоволокне в районе населенного пункта Иванополье в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Иванополье Донецкой Народной Республики были выявлены и уничтожены командно-штабная машина М577 ВСУ и пикап. Бронетранспортер и автомобиль противника были поражены беспилотниками на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием "Д-20" расчетов мотострелковой бригады Южного военного округа", — говорится в сообщении.
Машина управления M577, также известная как командно-штабная машина M577 или бронированная машина управления, представляет собой вариант бронетранспортёра M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть центра тактических операций, обычно на уровне батальона.
Российские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Российские беспилотники уничтожили технику ВСУ на константиновском участке
Специальная военная операция на Украине
 
 
