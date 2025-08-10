https://ria.ru/20250810/ukraina-2034455166.html

Российские БПЛА в ДНР уничтожили бронеавтомобиль американского производства

Российские БПЛА в ДНР уничтожили бронеавтомобиль американского производства - РИА Новости, 10.08.2025

Российские БПЛА в ДНР уничтожили бронеавтомобиль американского производства

Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили американский бронеавтомобиль с помощью БПЛА на оптоволокне в районе населенного пункта Иванополье РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:55:00+03:00

2025-08-10T17:55:00+03:00

2025-08-10T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

квн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили американский бронеавтомобиль с помощью БПЛА на оптоволокне в районе населенного пункта Иванополье в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Иванополье Донецкой Народной Республики были выявлены и уничтожены командно-штабная машина М577 ВСУ и пикап. Бронетранспортер и автомобиль противника были поражены беспилотниками на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием "Д-20" расчетов мотострелковой бригады Южного военного округа", — говорится в сообщении. Машина управления M577, также известная как командно-штабная машина M577 или бронированная машина управления, представляет собой вариант бронетранспортёра M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть центра тактических операций, обычно на уровне батальона.

https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034442722.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, квн, происшествия