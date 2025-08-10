https://ria.ru/20250810/ukraina-2034455166.html
Российские БПЛА в ДНР уничтожили бронеавтомобиль американского производства
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили американский бронеавтомобиль с помощью БПЛА на оптоволокне в районе населенного пункта Иванополье в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Иванополье Донецкой Народной Республики были выявлены и уничтожены командно-штабная машина М577 ВСУ и пикап. Бронетранспортер и автомобиль противника были поражены беспилотниками на оптоволокне КВН, а также 152-мм орудием "Д-20" расчетов мотострелковой бригады Южного военного округа", — говорится в сообщении. Машина управления M577, также известная как командно-штабная машина M577 или бронированная машина управления, представляет собой вариант бронетранспортёра M113, разработанный и производимый корпорацией FMC для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, то есть центра тактических операций, обычно на уровне батальона.
