В ПЦУ обвинили УПЦ в пророссийскости из-за надписи на свитере семинариста

2025-08-10T17:29:00+03:00

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Закарпатье обвинили каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в "пророссийскости" из-за надписи "Мы- православные" на свитере семинариста, сообщает украинский Союз православных журналистов. "На Закарпатье сайт братства ПЦУ "Благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного" разместил публикацию, в которой обвинил УПЦ в пророссийскости из-за надписи на свитере "Мы – православные" у человека, которого в братстве назвали клириком Хустской епархии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.Согласно сообщению, фраза "Мы – православные" воспринимается на Украине не просто как заявление о принадлежности к определенной конфессии, а имеет "политико-идеологическую коннотацию", ее связывают с концепцией Русского мира. В Хустской епархии УПЦ заявили, что Михаил Богуняк, на свитере которого была написана эта фраза, не является ее клириком, добавили в Союзе православных журналистов. По данным организации, Богуняк - студент Одесской семинарии, кроме "Мы – православные" на его свитере были слова "Добро объединяет". Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

