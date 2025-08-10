https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html

"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине

Передача Украине истребителей Mirage 2000 дорого обходится Франции и наносит ущерб ее оборонному потенциалу, считает обозреватель французского портала AgoraVox... РИА Новости, 10.08.2025

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

россия

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей Mirage 2000 дорого обходится Франции и наносит ущерб ее оборонному потенциалу, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво."Передача Украине французских Mirage 2000 несет в себе значительные затраты для Парижа и ставит под угрозу оперативный потенциал его Вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы Киеву будет передано еще больше самолетов", — говорится в публикации.Автор материала также указал на то, что из-за планов Парижа по сокращению государственных расходов и радикальной экономии в стране "восполнить французские арсеналы сегодня невозможно".ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Францией истребителей Mirage 2000. В России отмечали, что появление на Украине самолетов этого типа не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.Пресс-служба Воздушных сил ВСУ 22 июля сообщила, что истребитель Mirage потерпел крушение в Волынской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения самолета, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

в мире, украина, франция, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато