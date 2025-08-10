https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине - РИА Новости, 10.08.2025
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине
Передача Украине истребителей Mirage 2000 дорого обходится Франции и наносит ущерб ее оборонному потенциалу, считает обозреватель французского портала AgoraVox... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T15:50:00+03:00
2025-08-10T15:50:00+03:00
2025-08-10T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей Mirage 2000 дорого обходится Франции и наносит ущерб ее оборонному потенциалу, считает обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво."Передача Украине французских Mirage 2000 несет в себе значительные затраты для Парижа и ставит под угрозу оперативный потенциал его Вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы Киеву будет передано еще больше самолетов", — говорится в публикации.Автор материала также указал на то, что из-за планов Парижа по сокращению государственных расходов и радикальной экономии в стране "восполнить французские арсеналы сегодня невозможно".ВСУ 7 марта сообщили о первом применении переданных Францией истребителей Mirage 2000. В России отмечали, что появление на Украине самолетов этого типа не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и Киева.Пресс-служба Воздушных сил ВСУ 22 июля сообщила, что истребитель Mirage потерпел крушение в Волынской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения самолета, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034436811.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html
https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034403565.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине
AgoraVox: передача истребителей Mirage 2000 Украине дорого обходится Франции