ВС России на Константиновском направлении уничтожили узел связи ВСУ - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 10.08.2025
ВС России на Константиновском направлении уничтожили узел связи ВСУ
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА и узел связи ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Расчетом БПЛА 68-й гвардейского танкового полка в районе населенного пункта Катериновка Донецкой Народной Республики был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ. Точным ударом артиллерийского орудия "МСТА-Б" вражеский объект был уничтожен. Также на константиновском направлении в районе села Фёдоровка в ДНР расчетом БПЛА разведывательного подразделения "Южной" группировки войск был обнаружен узел связи 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Точный сброс боеприпаса с квадрокоптера лишил противника связи", - сообщили в пресс-центре. Ранее Минобороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА и узел связи ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"Расчетом БПЛА 68-й гвардейского танкового полка в районе населенного пункта Катериновка Донецкой Народной Республики был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ. Точным ударом артиллерийского орудия "МСТА-Б" вражеский объект был уничтожен. Также на константиновском направлении в районе села Фёдоровка в ДНР расчетом БПЛА разведывательного подразделения "Южной" группировки войск был обнаружен узел связи 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Точный сброс боеприпаса с квадрокоптера лишил противника связи", - сообщили в пресс-центре.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ "Эдельвейс"
14:11
 
