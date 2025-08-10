https://ria.ru/20250810/ukraina-2034438630.html

ВС России на Константиновском направлении уничтожили узел связи ВСУ

2025-08-10T15:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

северск

славянск

вооруженные силы украины

происшествия

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА и узел связи ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Расчетом БПЛА 68-й гвардейского танкового полка в районе населенного пункта Катериновка Донецкой Народной Республики был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ. Точным ударом артиллерийского орудия "МСТА-Б" вражеский объект был уничтожен. Также на константиновском направлении в районе села Фёдоровка в ДНР расчетом БПЛА разведывательного подразделения "Южной" группировки войск был обнаружен узел связи 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Точный сброс боеприпаса с квадрокоптера лишил противника связи", - сообщили в пресс-центре. Ранее Минобороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Александро-Шультино, Иванополье и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

безопасность, донецкая народная республика, северск, славянск, вооруженные силы украины, происшествия