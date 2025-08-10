Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о продвижении войск под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 10.08.2025
Боец ВС России рассказал о продвижении войск под Красноармейском
Боец ВС России рассказал о продвижении войск под Красноармейском - РИА Новости, 10.08.2025
Боец ВС России рассказал о продвижении войск под Красноармейском
Штурмовые группы в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР продвинулись более чем на 18 километров к городу, рассказал РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 10.08.2025
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Штурмовые группы в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР продвинулись более чем на 18 километров к городу, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "В районе Покровска (украинское название Красноармейска - ред.) подразделение продвинулось более чем на 18 километров", - сообщил боец. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Боец ВС России рассказал о продвижении войск под Красноармейском

Штурмовые группы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Штурмовые группы в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР продвинулись более чем на 18 километров к городу, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол".
"В районе Покровска (украинское название Красноармейска - ред.) подразделение продвинулось более чем на 18 километров", - сообщил боец.
Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ "Эдельвейс"
