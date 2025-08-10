Коалиция желающих не хочет отправлять войска на Украину, пишут СМИ
Times: коалиция желающих не хочет отправлять войска на Украину
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Коалиция желающих не хочет отправлять войска на Украину, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Великобритании.
В качестве альтернативы европейские страны планируют укреплять украинский военно-промышленный комплекс. Как утверждается, это позволит Киеву создать собственные дальнобойные ракеты.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих заявил, что несколько стран намерены направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами, их целью станет сдерживание России. Контингент разместят в заранее согласованных с Киевом стратегических местах. Макрон отмечал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва не видит возможности для компромисса по вопросу ввода иностранных сил на Украину. По его словам, в таком случае Запад не захочет согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. Россия расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий киевского режима.
