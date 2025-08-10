Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал, что привело Киев в панику - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 10.08.2025 (обновлено: 03:51 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034389232.html
Журналист рассказал, что привело Киев в панику
Журналист рассказал, что привело Киев в панику - РИА Новости, 10.08.2025
Журналист рассказал, что привело Киев в панику
Продвижения по переговорному треку между Россией и США привели к панике в Великобритании и на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T03:49:00+03:00
2025-08-10T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
лондон
сша
киев
чей боуз
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f30566258a8be7ea6859f6543500caa.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Продвижения по переговорному треку между Россией и США привели к панике в Великобритании и на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.“В Киеве и Лондоне началась паника. Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на все, чтобы продлить войну”, —отметил он.Боуз считает, что в таком положении Киев и Лондон готовы на любую провокацию лишь бы предотвратить заключение мира на невыгодных для них условиях.В ночь на субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа на Аляске состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, Кремль подтвердил эту информацию.
https://ria.ru/20250809/ssha-2034225958.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
лондон
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7982a9f56eb227c12b8de5c0fe5ac07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, сша, киев, чей боуз, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лондон, США, Киев, Чей Боуз, Дональд Трамп, Владимир Путин
Журналист рассказал, что привело Киев в панику

Журналист Боуз рассказал, что приближение мира пугает Украину и Британию

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Продвижения по переговорному треку между Россией и США привели к панике в Великобритании и на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
“В Киеве и Лондоне началась паника. Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на все, чтобы продлить войну”, —отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Штаты обошлись с Европой с особым цинизмом
Вчера, 08:00
Боуз считает, что в таком положении Киев и Лондон готовы на любую провокацию лишь бы предотвратить заключение мира на невыгодных для них условиях.
В ночь на субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа на Аляске состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, Кремль подтвердил эту информацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛондонСШАКиевЧей БоузДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала