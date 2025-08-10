https://ria.ru/20250810/ukraina-2034389232.html

Журналист рассказал, что привело Киев в панику

Журналист рассказал, что привело Киев в панику

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Продвижения по переговорному треку между Россией и США привели к панике в Великобритании и на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.“В Киеве и Лондоне началась паника. Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на все, чтобы продлить войну”, —отметил он.Боуз считает, что в таком положении Киев и Лондон готовы на любую провокацию лишь бы предотвратить заключение мира на невыгодных для них условиях.В ночь на субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа на Аляске состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, Кремль подтвердил эту информацию.

