https://ria.ru/20250810/ukraina-2034389232.html
Журналист рассказал, что привело Киев в панику
Журналист рассказал, что привело Киев в панику - РИА Новости, 10.08.2025
Журналист рассказал, что привело Киев в панику
Продвижения по переговорному треку между Россией и США привели к панике в Великобритании и на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T03:49:00+03:00
2025-08-10T03:49:00+03:00
2025-08-10T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
лондон
сша
киев
чей боуз
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f30566258a8be7ea6859f6543500caa.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Продвижения по переговорному треку между Россией и США привели к панике в Великобритании и на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.“В Киеве и Лондоне началась паника. Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на все, чтобы продлить войну”, —отметил он.Боуз считает, что в таком положении Киев и Лондон готовы на любую провокацию лишь бы предотвратить заключение мира на невыгодных для них условиях.В ночь на субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа на Аляске состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, Кремль подтвердил эту информацию.
https://ria.ru/20250809/ssha-2034225958.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
лондон
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7982a9f56eb227c12b8de5c0fe5ac07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, киев, чей боуз, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лондон, США, Киев, Чей Боуз, Дональд Трамп, Владимир Путин
Журналист рассказал, что привело Киев в панику
Журналист Боуз рассказал, что приближение мира пугает Украину и Британию